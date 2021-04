Virus sráží Indy na kolena, zemí hrozí celostátní uzávěra. Problémem je i ‚vakcinační paradox‘

Epidemická situace v druhé nejlidnatější zemi planety se poslední týdny prudce zhoršuje. Zatímco ještě v lednu a v únoru Indie vykazovala jen kolem desítky tisíc nových případů nákazy denně – což je s ohledem na počet obyvatel převyšující 1,3 miliardy zanedbatelné číslo –, teď jsou údaje o řád vyšší. V úterý indické úřady evidovaly téměř 300 tisíc nově nakažených, na koronavirus za jediný den zemřely více než 2000 lidí.

„Od rána do večera mi zvoní telefon a jsou to všechno hovory na stejné téma. Lidé mě prosí, abych se pokusil najít místo v nemocnici pro někoho z rodiny či příbuzenstva. Říkám jim, že uděláme co bude v našich silách – realita je ovšem teď taková, že lůžka prostě nejsou.“ Tak popsal deníku Washington Post průběh svých pracovní dní Prafulla Gudadhe, radní v dvouapůlmilionovém městě Nágpur v centrální Indii.



A dodal, že za poslední týden ví jen ve svém obvodu o deseti lidech, kteří zemřeli na nákazu koronavirem proto, že se jim včas nedostalo lékařské péče.

„Ničivá bouře“

Při přepočtu na milion obyvatel sice stále jde o relativně nízká čísla – v porovnání s poměry v Česku na vrcholu epidemie v únoru jsou jen asi desetinová –, jenže Indie nedisponuje tak robustním a dobře organizovaným zdravotnictvím jako bohaté evropské státy. V zemi se navíc poměrně málo testuje, a tak je velmi pravděpodobné, že skutečných případů nákazy i úmrtí je hlavně v chudých venkovských oblastech mnohem více. Jen se nedostanou do evidence.

„Virus zasáhl naši zemi jako ničivá bouře (…) Jsem s vámi v této těžké hodině jako člen vaší rodiny. Je to dlouhá a složitá bitva, která vyžaduje oběti a odvahu,“ řekl v úterý v projevu k národu předseda indické vlády Nárendra Módí.

Ne všichni Indové ale přijali premiérova slova s pochopením. S růstem nákazy roste i Módího kritika – mnozí mu zazlívají, že i v době, kdy epidemie již začala znatelně růst, pořádal masová volební shromáždění. Ve stejné době vláda nepřistoupila k zákazu či alespoň omezení shromažďování při příležitosti hinduistické poutě Kumbh mélá; oslavy stále probíhají a účastní se jich miliony lidí.



Dvojitá mutace

Nejhůře postiženy jsou aktuálně hustě osídlené oblasti severní a střední Indie. Druhé největší město země Dillí, součástí jehož 16milionové aglomerace je i metropole Nové Dillí, vyhlásilo v pondělí šestidenní lockdown. V oblasti nejsou k dipozici žádná volná nemocniční lůžka, nedostává se léku remdesivir. Na indických dálnicích byly v minulých dnech k vidění kamiony převážející cisterny s kyslíkem právě do Dillí – i ten totiž ve městě došel. Improvizované nemocnice se budují ve školách a v dalších veřejných budovách.

Přitvrdily také úřady v druhém nejlidnatějším svazovém státě Máharáštra, který je domovem 110 milionů lidí a kde leží i finanční metropole Indie Mumbaí (Bombaj). Obchody s potravinami tam nyní mohou mít otevřeno jen čtyři hodiny denně a místní vláda tvrdě omezila v Indii velmi rozšířené rozvážkové služby.



Právě v této oblasti byla před několika dny týdne zjištěna nová mutace viru označovaná jako B.1.617. Vědci o ní hovoří jako o „dvojité mutaci“ a existuje podezření, že by mohla být daleko snáze přenosná než předchozí varianty viru. To bude ještě třeba prověřit; naopak jasné se zdá být, že podíl této nové mutace mezi zjištěnými případy koronaviru v Indii v poslední době prudce narůstá.

Očkování s problémy

Podobně jako v jiných státech i Indové věří, že aktuální vlnu epidemie pomůže zastavit rozšířené očkování proti koronaviru. Vláda se zatím brání opětovnému zavedení celostátní uzávěry, jako tomu bylo loni. To je citlivé téma i s ohledem na ekonomické a sociální důsledky: stamiliony zejména chudších Indů totiž pracují bez písemných pracovních smluv a nemají žádné sociální krytí v případě ztráty zaměstnání.

Vakcinační situace v Indii nepostrádá paradoxy: země je sice celosvětově největším producentem očkovacích látek (v zemi se mj. vyrábí látka vyvinutá firmou AstraZeneca), pro domácí trh je jich ale aktuálně nedostatek. Premiér Módí před několika dny vyzval indické výrobce k navýšení produkce; pokud se to ale vůbec projeví, bude to pár týdnů trvat.

Producenti očkovacích látek v Indii jsou totiž jednak zavázání k plnění dodávek do zahraničí a z druhé strany se potýkají s nedostatkem dovážených surovin, zejména z USA. Američané si tento materiál nechávají pro výrobu vakcín na vlastním území a indické výzvy k „odstranění embarga“ zatím nepadly na úrodnou půdu.

I za této situace indická vláda oznámila, že od 1. května začne proti nemoci covid-19 očkovat všechny obyvatele starší 18 let a že cílem je naočkovat do konce roku půl miliardy osob. Jak si ale chce potřebné množství dávek obstarat, není jasné.