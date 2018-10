CSU v průzkumech ztrácí. Pád strany sblížil i dva znesvářené politiky

INGOLSTADT Pár dní před rozhodujícími volbami v Bavorsku se křesťanští sociálové (CSU) utěšují, že polovina voličů je stále nerozhodnutých, a mohou tedy na poslední chvíli hlasovat pro ně.

Hornobavorský Ingolstadt splňuje hned na první pohled všechna očekávání, která si člověk obvykle spojuje s německými městy.



Pěkně udržované centrum s historickou radnicí a trhem, kousek odtud zámek z 15. století a jiné pamětihodnosti.

Stotisícové město na Dunaji patří k nejbohatším v Německu. Vévodí všem statistikám, které se týkají výše příjmů na hlavu, případně ceny za metr čtvereční volných pozemků. Za jeho bohatstvím je třeba vidět především místní automobilku Audi, která zde zaměstnává 18 tisíc lidí. Po zlatých časech, kdy čísla prodaných aut rostla, se ale začaly objevovat obavy z budoucnosti.

„Lidi tady ve městě teď hodně řeší, co bude s auty,“ říká 48letá Petra Flaugerová. Při nedělních volbách do bavorského parlamentu kandiduje ve zdejším volebním obvodě za stranu Svobodní voliči (Freie Wähler, FW).

Skandál s manipulováním údajů o emisích i budoucí změny ve výrobě aut – to prý jsou otázky, které se při setkáních s voliči objevují ze všeho nejčastěji. Místní lidi údajně pálí daleko více než dopady migrační krize, která před třemi lety zasáhla řadu bavorských měst plnou silou.

„Nedivím se jim. Informací mají málo, ze všech stran na ně doléhají katastrofické zprávy. Mnozí se obávají, že přijdou o práci,“ dodává politička. Kvůli problémům s odbytem prý musela firma prodloužit v létě závodní dovolenou a zavést dny, kdy se nevyrábí.

Znejistěné zaměstnance automobilky se snaží ve velkém oslovovat Alternativa pro Německo (AfD). Její velkoplošné plakáty jsou rozmístěny téměř všude v okolí automobilových výrobních hal. A pokaždé mají jasná poselství, například: „Diesel je super!“ Právě AfD se snaží již nějakou dobu stylizovat do role obhájce tradičního automobilového průmyslu. Na jaře dokázala nová odborová organizace Zentrum Automobil, spřízněná s AfD, proniknout do závodních rad německých automobilek.

V blízkosti panelových sídlišť v okolí továrny se to kromě toho hemží varováními před údajně hrozící islamizací. „Každý rok jedno další muslimské velkoměsto navíc!“ stojí na jiných plakátech. Jiné zase varují před vyšší kriminalitou kvůli uprchlíkům.

Kousek od Ingolstadtu přitom leží město Manching. Tam bylo v areálu bývalých kasáren zřízeno první centrum pro zrychlené vyhošťování odmítnutých žadatelů o azyl. Nedaleké letiště má usnadnit jejich okamžitou repatriaci do zemí, odkud přišli.

Azylové pracoviště s kapacitou pro 1500 lidí je jedním z prestižních projektů bývalého bavorského premiéra a současného německého ministra vnitra Horsta Seehofera. Je součástí jeho plánů na maximální urychlení azylového řízení v zemi. Sám Seehofer pochází z Ingolstadtu a každá jeho návštěva je velkou událostí.

Přechodné příměří

Tak jako když přijel zkraje tohoto týdne do ingolstadtského divadla podpořit svého nástupce v čele vlády Markuse Södera. Je otevřeným tajemstvím, že oba politici jeden druhého příliš nemusí, což si dávají různými způsoby vzájemně najevo.

V Ingolstadtu ale mezi nimi panovala vzácná shoda, což přítomní sympatizanti CSU kvitovali s viditelným povděkem. Řada členů a voličů strany totiž v neshodách mezi Söderem a Seehoferem vidí hlavní důvod, proč CSU v průzkumech stále klesá.

„Řekl bych to takto, pokud by oba ve svých vyjádřeních trochu ubrali, určitě by nám to pomohlo,“ zahaluje svůj názor do diplomatické odpovědi Alfred Grob, který je jedním z těch, kteří seděli v divadle v první řadě, hned vedle Seehofera a Södera. 53letý Grob je kandidátem CSU v Ingostadtu a vede místní kriminální policii.

„Za normálních okolností – s tímto hospodářským růstem, takto nízkou kriminalitou a dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem – bychom měli mít ve volbách padesát procent. Teď to ale nestačí,“ povzdechne si Grob s tím, že tomu nikdo nerozumí.

Jedinou nadějí, že se podaří odvrátit ztrátu absolutní většiny mandátů v parlamentu, tak pro CSU zůstává, že ještě týden před hlasováním nebylo zhruba padesát procent voličů rozhodnuto, komu dají svůj hlas.