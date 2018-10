V Bavorsku začaly zemské volby, očekává se vítězství oslabené CSU

Berlín V Bavorsku začaly zemské volby. Vyhrát by je měla Křesťanskosociální unie (CSU), která ale nejspíš výrazně oslabí, ztratí většinu v parlamentu a bude muset hledat koaličního partnera. Posílí naopak zřejmě Zelení, kteří se mohou stát druhou nejsilnější stranou. Do zemského sněmu by měla poprvé vkročit protestní Alternativa pro Německo (AfD).

Očekávaný propad CSU, která desítky let dominuje bavorské politice, může ohrozit postavení předsedy strany a německého ministra vnitra Horsta Seehofera.

Volební místnosti se v Mnichově, Norimberku, Würzburgu i jinde ve spolkové zemi sousedící s Českem otevřely v 08:00 SELČ. Kolem 9,5 milionu oprávněných voličů má čas do 18:00 SELČ, aby rozhodlo o složení parlamentu na dalších pět let. Bezprostředně po uzavření volebních místností budou známé první odhady výsledků.

Předvolební průzkumy počítaly s tím, že hlasování znovu vyhraje CSU, která by ale proti výsledku z roku 2013 - 47,7 % - měla výrazně ztratit. Pokud skutečně získá očekávaných 33 až 35 % hlasů, půjde o její nejhorší výsledek za téměř 70 let.

S dramatickým propadem musí počítat také dosud druhá nejsilnější sociální demokracie, která může přijít až o polovinu své podpory a dosáhnout svého nejhoršího poválečného výsledku v Bavorsku. V průzkumech se pro ni vyslovovalo kolem deseti až 12 % dotázaných. Úplně jinak jsou na tom Zelení, kteří můžou více než zdvojnásobit svůj minulý zisk 8,6 %, a AfD, která před pěti lety v Bavorsku ještě nekandidovala a letos může získat mezi deseti a 14 %.

Do zemského sněmu by se měli dostat ještě Svobodní voliči (FW) s podporou mezi deseti a 11 % a svobodní demokraté (FDP) s přibližně 5,5 %. Před branami parlamentu naopak nejspíš těsně zůstane Levice s podporou asi 4,5 %.

Pokud hlasování skutečně dopadne, jak očekávají průzkumy, bude si CSU, která desítky let staví prakticky výhradně jednobarevné vlády, muset hledat koaličního partnera. Stát by se jím mohli Svobodní voliči a případně také svobodní demokraté. Druhá možnost počítá s nezvyklou vládou se Zelenými.

V případě skutečně výrazného neúspěchu CSU, kterým by výsledek kolem 33 % určitě byl, počítá řada pozorovatelů s koncem politické kariéry šéfa strany Seehofera. Propad CSU by podle některých komentářů mohl také znovu rozkývat koaliční vládu v Berlíně, kterou vede kancléřka Angela Merkelová (CDU).