Dary na prezidentské kampaně v USA tečou od miliardářů proudem. Kdo zatím dal nejvíce?

WASHINGTON/PRAHA Miliardáři i letos masivně investovali do prezidentských kandidátů v USA. Miliony dolarů putovaly na účty a daroval každý sedmý miliardář ve Spojených státech. Největší oblibě se těšila senátorka Kamala Harrisová. Ta paradoxně nedávno z kampaně odstoupila a oficiálním důvodem byl nedostatek peněz.

Mediální magnát Michael Bloomberg minulý týden oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta Spojených států. Zařadil se tak po bok současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa a demokratického kandidáta Toma Steyera do klubu miliardářů, kteří v nadcházejících volbách usilují o nejvýznamnější úřad v USA. Nejsou však jedinými boháči, kteří se v boji o Bílý dům angažují.

Podle analýzy Federální volební komise totiž více než stovka dolarových miliardářů přispěla na prezidentské kampaně jednomu z kandidátů. Tedy prakticky každý sedmý miliardář, protože podle průzkumu firmy Wealth-X žije v USA 705 lidí s miliardovým majetkem.

Z dostupných dokumentů vyplývá, že favoritem klubu bohatých byla dlouhou dobu demokratická kandidátka a senátorka za stát Kalifornia Kamala Harrisová, které na kampaň přispělo 46 majetných. Přesto ale právě ona, když nedávno ohlašovala konec prezidentských ambicí, to odůvodňovala slábnoucími finančními dary od sponzorů.

Dárci se ale neomezovali jen na tzv. „hard money“, tedy příspěvky putující přímo na kampaně jednotlivců, ale „investovali“ i nemalé částky do stranických fondů a politických akčních výborů (PAC). Největším dárcem tohoto roku se podle magazínu Forbes stal manažer investičního fondu Paloma Partners Donald Sussman.

Demokratické straně a jejím kandidátům miliardář žijící na Floridě věnoval 7,5 milionu dolarů (173 milionů korun). Není to však ojedinělý příspěvek. Sussman také daroval 21,6 milionu dolarů Hillary Clintonové během předchozí prezidentské kampaně v roce 2016 a jen během loňského roku, kdy probíhaly volby do Kongresu, vložil na účty demokratů 27 milionů.

Hned za Sussmanem se v rámci miliardářského rozdávání ocitla rodina Uihleinových. Manželé Richard a Elizabeth jsou podle deníku The New York Times „nejmocnější konzervativní pár, o kterém jste nikdy neslyšeli.“ Své jmění Uihleinovi vybudovali díky společnosti Uline, která se zaměřuje na lodní přepravu.

Na prezidentskou kampaň Donalda Trumpa letos manželé věnovali v „tvrdých penězích“ 1,17 milionu dolarů a celkem republikánům věnovali 6,9 milionu dolarů (159 milionů korun). V loňském roce podobně jako Sussman investovali značnou sumu do kongresových voleb – 26 milionů dolarů.

Přispěl i Soros

Dalším miliardářem, který se nebál „pustit korunu“, se stal demokratický kandidát Tom Steyer. Na svou vlastní kampaň podle Centra pro zodpovědnou politiku dal 6,5 milionu dolarů. Mezi největší dárce bezpochyby patří i vlivný miliardář americko-maďarského původu George Soros.

Ten si na rozdíl od ostatních nepotrpěl na osobní výběr kandidáta, ale nemalé peníze nasypal do demokratické stranické kasy (6,3 milionu dolarů). Podle deníku The New York Times, jehož je spolumajitelem, se miliardář rozhodl, že v boji o Bílým dům podpoří kohokoliv z řad demokratů.

Soros, jehož jméno je pravidelně součástí nejrůznějších konspiračních teorií, věnoval demokratům v loňském roce 20 milionů. Majitel jednoho z největších investičních fondů na světě začal dávat peníze na různé politické kampaně v roce 2003. Podle serveru Business Insider se tak stalo kvůli jeho nespokojenosti s válkou v Iráku.

Ve financích vede Trump

Peníze od malých i velkých dárců celý rok nepřetržitě tečou na účty kandidátů. U demokratů závodu v získávání příspěvků vévodí senátor za stát Vermont Bernie Sanders, kterému se začátkem listopadu podařilo získat více než 60 milionů dolarů na kampaň. Vedle Donalda Trumpa však vypadá jako chudák.

Prezident jen za tento rok nasbíral skrze PAC a vlastní kampaň přes 125 milionů dolarů. Tažení za znovuzvolením však zahájil mnohem dříve než jeho soupeři, a tak žebříčkům naprosto dominuje.

Podle dat z října letošního roku má prezident k dipozici na 200 poradců a konzultantů a v této kampani již protrumpovské výbory utratily více než 531 milionů dolarů. Přetékající pokladnice mu umožňují masivní utrácení již v počátcích volebního klání.

Další volební mandát má prezidentovi zajistit šest volebních výborů, které vznikly buď z iniciativy týmu Donalda Trumpa, nebo Republikánské strany. Společně se jim doposud podařilo získat více než 736 milionů dolarů (17,2 miliardy korun) – to je více, než měl k dispozici kterýkoli prezident v historii Spojených států (například Barack Obama měl v té samé době pouhých 390 milionů dolarů).