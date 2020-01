Demokrat Julián Castro ukončil souboj o Bílý dům, nezískal podporu ani dostatek peněz

Někdejší starosta San Antonia měl podle posledních průzkumů preference okolo jednoho procenta a nepodařilo se mu získat na financování kampaně tolik peněz jako jeho demokratickým rivalům.



O tom, že odstupuje ze souboje o demokratickou nominaci, informoval na Twitteru. „S hlubokou vděčností všem našim podporovatelům dnes zastavuji svou prezidentskou kampaň,“ napsal.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.



I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC