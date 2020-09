Děsivá výpověď informátorky. Američtí pohraničníci měli odstraňovat migrantkám španělského původu dělohy

Oznamovatelkou je zdravotní sestra Dawn Wootenová, která v zadržovacím středisku v americkém okrsku Irwin ve státě Georgia pracovala tři roky. V pondělí podala stížnost, v níž obvinila Imigrační a celní centrum (ICE) z nedbalosti a špatných bezpečnostních opatření včetně šíření koronaviru.

Ve své stížnosti popisuje i nehygienické podmínky, ale především zmiňuje znepokojivě vysokou míru hysterektomií prováděných u španělsky mluvících žen, které podle Wootenové a dalších zdravotnic vůbec nevěděly, jaký zákrok podstupují.



„Pokud to je pravda, tyto děsivé podmínky popsané zasvěcenou osobou - včetně obvinění z masových hysterektomií u zranitelné skupiny, kterou přistěhovalkyně jsou - představují ohromující zneužití lidských práv,“ uvedla kandidátka na viceprezidentku USA Nancy Pelosiová v reakci na kauzu.

„Španělské přistěhovalkyně jsou běžně posílány ke gynekologovi, kde jim provádějí zbytečné procedury, včetně hysterektomií. Místnost opouštějí pohmožděné,“ tvrdí Wooteneová podle NBC News.

„Každá, která k němu jde, skončí s hysterektomií, nebo téměř všechny. Dokonce jedné mladé slečně vytáhli špatný vaječník. Měli jí odstranit levý, protože na něm měla cystu, ale vyndali jí pravý. Byla hodně rozčílená. Musela operaci podstoupit znovu, aby jí vytáhl ten správný. Takto vlastně skončila s kompletní hysterektomií, “ vysvětluje Wootenová jeden z údajných příběhů.

Ve stížnosti nezveřejňuje jméno gynekologa, počet žen údajně nucených k přijetí zákroku, ani kdy k nim došlo.



Celní a imigrační agentura již dříve uvedla: „ICE bere všechna obvinění vážně a ohledně veškerého vyšetřování a potenciálních výsledků se obrací na Úřad generálního inspektora. Obecně platí, že anonymní, ničím neprokázaná obvinění, vznášená bez jakýchkoliv konkrétních důkazů, by měla být brána skepticky a nejdříve důkladně prozkoumána.“

Dawn Wooten, the nurse who blew the whistle on ICE, just went on MSNBC. This is being done in our name. pic.twitter.com/ljacMzUQ0N