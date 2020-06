Dijon zasáhla válka gangů. Kritika míří i na policii, že zakročila příliš pozdě

Dijon/Praha Po násilí ve francouzském městě míří kritika i na místní policii, že zasáhla až příliš pozdě. Možná se tak stalo i z obav, že by mohla být nařčena z rasismu.

V minulých dnech zmítala poklidným francouzským městem Dijon několik nocí za sebou vlna násilí. Barikády, hořící auta a kontejnery na odpadky byly vnějším projevem otevřené války čečenských a arabských gangů.

Hlavním ohniskem násilí se stalo dijonské předměstí Grésilles, které je již řadu let považováno za problematické, neboť vykazuje vysokou míru kriminality. Vše začalo minulý pátek, kdy měl na 16letého čečenského mladíka zaútočit drogový dealer arabského původu a těžce ho zranit. V reakci na to se začala šířit mezi členy čečenské komunity na internetu výzva k pomstě. Do 150tisícového města ve středu Francie se následně začali sjíždět Čečenci z jiných částí země. Někteří měli dorazit i z Německa nebo Belgie. Poté se vydali na „trestnou výpravu“ do Grésilles, kde žijí lidé původem ze zemí Maghrebu. Chtěli „přinutit“ útočníka, aby se šel napadenému Čečenci omluvit.

Byli zamaskovaní, v ruce měli sekery, ocelové tyče nebo samopaly, s jejichž pomocí chtěli „zjednat spravedlnost“. Na sociálních sítích začaly kolovat záběry, jak zapalují kontejnery na odpadky.

V pátek zničila skupina ozbrojenců šiša bar v centru města, přičemž bylo zraněno dvanáct lidí. V noci ze soboty na neděli zasáhla střela jednoho majitele místní pizzerie, který musel být následně odvezen do nemocnice.

Místní policie čelí kvůli svému dosavadnímu postupu ostré kritice. Socialistický starosta města François Rebsamen ozbrojeným složkám veřejně vytknul, že nedokázaly dostat situaci pod kontrolu a že podle jeho názoru zasáhly příliš pozdě. „Je to naprosto nevídané a neuvěřitelné,“ řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Europe 1 s tím, že si prý nikdo nedokázal představit, že dorazí 150 až 180 Čečenců z celé Francie, vpadne do města a vezme spravedlnost do vlastních rukou.

Spekuluje se, že jedním z důvodů, proč policie postupovala tak defenzivně, mohou být obavy jejích velitelů, že by muži v uniformách mohli být obviňováni z rasismu vzhledem k tomu, že by museli zakročit proti arabským a čečenským bandám. I ve Francii se v minulých týdnech konaly na řadě míst demonstrace proti policejnímu násilí vůči příslušníkům etnických menšin, které na celém světě vyvolala smrt amerického černocha George Floyda, jehož při zatýkání udusil bělošský policista.

Početná diaspora

Vzhledem k tomu, že ve Francii se nezaznamenávají u obyvatelstva etnická nebo náboženská příslušnost, neexistují přesná čísla, kolik v zemi žije Čečenců. Odhaduje se, že jich je několik desítek tisíc. Většina z nich přišla do země v důsledku válek v Čečensku v devadesátých letech a ve Francii požádali o politický azyl. Soustřeďují se především v několika regionech, jako například v Alsasku, nedaleko města Tours a v regionu okolo Nice.



Již před nedávnem se objevily v některých francouzských denících zprávy, jak zástupci čečenské komunity v některých městech organizují sebeobranu ve snaze bránit pronikání původně arabských obchodníků s drogami do jimi obývaných čtvrtí. Oficiálně tak činili z obav, aby se nestali mladí Čečenci závislí na drogách. Bezpečnostní odborníci ovšem mají za to, že jde ve skutečnosti o vymezování teritorií, kde s drogami obchodují Čečenci a kde dealeři ze severní Afriky.