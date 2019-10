Diplomati USA tlačili na Ukrajinu k vyšetřování Bidena a jeho syna, tvrdí americká média

Washington Vysoce postavení američtí diplomaté naváděli Ukrajinu k vyšetřování souvisejícímu s demokratickým prezidentským kandidátem Joem Bidenem a spojovali jej s dohodnutím cesty ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Bílého domu. Píší to některá americká média poté, co Sněmovna reprezentantů v rámci procesu ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek zveřejnila interní komunikaci mezi diplomaty. Deník The New York Times (NYT) napsal, že dva Trumpovi vyslanci připravovali prohlášení, kterým by se Kyjev zavazoval k zahájení vyšetřování.

Jádrem snahy opozičních demokratů sesadit Trumpa z prezidentské funkce, takzvaný impeachment, je telefonát mezi šéfem Bílého domu a Zelenským z 25. července. Stěžovatel z prostředí amerických tajných služeb nedávno tvrdil, že Trump na Zelenského vyvíjel nátlak ve snaze docílit toho, že Ukrajina začne vyšetřovat okolnosti podnikání Bidenova syna Huntera. Ve čtvrtek Trump prohlásil, že kdyby byl na místě Zelenského, určitě by vyšetřování doporučil.

Pompea rozhořčil požadavek Demokratů. Chtěli vyslýchat diplomaty v Trumpově kauze V den klíčového červencového telefonátu vzkázal do Kyjeva tehdejší zvláštní zmocněnec Spojených států pro Ukrajinu Kurt Volker, že byl v kontaktu s Bílým domem a že datum návštěvy Zelenského ve Washingtonu bude definitivně dohodnuto „za předpokladu, že prezident Z přesvědčí Trumpa, že bude vyšetřovat“. Reakce poradce ukrajinského prezidenta Andreje Jermaka podle agentury AP naznačovala, že s domluvou souhlasí. Podle NYT v následujících týdnech Volker a americký velvyslanec při Evropské unii Gordon Sondland pracovali na přípravě prohlášení o ukrajinském vyšetřování. Kyjev v něm mimo jiné měl slíbit, že bude zkoumat aktivity ukrajinské plynárenské firmy Burisma Group, v níž působil Hunter Biden. „Ukrajinci nikdy prohlášení nevydali,“ píše NYT. „Ale kdyby tak učinili, pak by to v zásadě znamenalo, že poradci pana Trumpa dotlačili cizí vládu, aby dodala věrohodnost obviněním, jejichž smyslem je zpochybnit jednoho z předních prezidentských kandidátů Demokratické strany pro rok 2020 (Bidena),“ dodává list. Svědectví o ‚zmatku‘ Trump vyzval Čínu k vyšetřování bývalého viceprezidenta Bidena a jeho syna Podle AP jsou ve zveřejněné komunikaci diplomatů patrné „hrubé obrysy potenciálního obchodu ve stylu něco za něco“. Jeden z amerických činitelů zároveň vůči postupu Washingtonu vyjadřoval výhrady, konkrétně ohledně rozhodnutí zmrazit 400 milionů dolarů (9,4 miliardy korun) určených na pomoc Ukrajině. Tento krok nařídil Trump několik dní před hovorem se Zelenským. „Jak jsem říkal po telefonu, myslím, že je šílené zablokovat bezpečnostní podporu za pomoc s politickou kampaní,“ napsal na začátku září Volkerovi chargé d’affaires na americké ambasádě na Ukrajině William Taylor. Volker mu odpověděl, že jeho hodnocení situace není správné. Bývalý zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu ve čtvrtek téměř deset hodin za zavřenými dveřmi vypovídal před členy Kongresu. Podle AP podal svědectví o „zmatku“ uvnitř ministerstva zahraničí způsobeném Trumpovou snahou o vyšetřování Bidena a jeho rodiny. Demokratičtí lídři tří výborů Sněmovny reprezentantů, které zveřejnily zprávy diplomatů, uvedli, že mají v úmyslu publikovat i další důkazy shromažďované v rámci procesu ústavní žaloby.