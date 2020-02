Do Číny dorazí kvůli epidemii koronaviru mezinárodní tým expertů. Budou zkoumat šíření viru

Ženeva Do Číny, která bojuje s epidemií nového koronaviru, v pondělí či v úterý vyrazí šéf týmu mezinárodních odborníků, kteří zkoumají šíření viru. Prohlásil to v sobotu generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Šéf týmu odjede v předstihu a ostatní členové ho budou následovat, dodal Ghebreyesus.

Na dotaz, zda součástí týmu budou zástupci z amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC), odpověděl, že WHO v to doufá, informovala agentura Reuters. Šéf Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci složení mezinárodního týmu nijak dále nekomentoval a rovněž neuvedl detaily o cestě. Řekl pouze, že WHO „vše zveřejní, jakmile to bude možné“. Podle WHO v sobotu počet úmrtí po nakažení novým koronavirem v pevninské Číně stoupl na 723. Nemoc si tak nejspíš vyžádá více obětí, než tomu bylo u epidemie onemocnění SARS v roce 2002 až 2003, kdy zemřelo celkem 774 lidí. Počet případů nákazy v pevninské Číně vzrostl na 34 598, dodala WHO.

Podle jednoho z největších expertů WHO na mimořádné události Mikea Ryana se za poslední čtyři dny počet případů nově nakažených v provincii Chu-pej, která je epicentrem nákazy, stabilizoval. Každý den přibylo přibližně stejné množství nakažených. „To jsou dobré zprávy. Nejspíš jde o reakci na kontrolní opatření, která byla zavedena. Ale mějme na paměti, že zároveň existuje množství podezřelých případů, které je potřeba ještě otestovat, uvedl Ryan. „Není to pokles (počtu případů),“ dodal.