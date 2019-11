Dva měsíce před regionálními volbami plní italská náměstí Sardinky

BOLOGNA/PRAHA Na začátku to byla víceméně recese – stačily však dva týdny a hnutí Sardinky (Sardine) hýbe italskou politickou scénou. Na jejich mítinky proti pravicovému populismu chodí tolik lidí, že se mačkají jako... sardinky. I přesto, že s politickými stranami nechce mít hnutí nic společného a na shromážděních netoleruje žádné vlajky či stranické slogany. Také však žádnou slovní agresi či urážky.

„Chtěli jsme jednoduše dokázat, že můžeme porazit džina agresivního populismu klidným protestem a myšlenkou,“ vysvětlil agentuře Reuters dvaatřicetiletý Mattia Santori co jej, spolu s dalšími třemi mladými hybateli hnutí Sardinky, přivedlo k akci. Začalo to v polovině listopadu, kdy šéf krajně pravicové strany Liga (Lega) a někdejší ministr vnitra Matteo Salvini svolal do sportovní arény PalaDozza v Bologni mítink svých příznivců. Stadion má kapacitu 5600 osob a Santori se rozhodl, že se do centra města ve stejný čas pokusí dostat na protiakci nejméně 6000 lidí a Salviniho tím „přetlačit“.



14. listopadu se v kulisách historického bolognského náměstí Piazza Maggiore sešlo nikoli šest, ale 15 tisíc lidí. Namačkáni jeden na druhého jako sardinky, mnozí nesli nad hlavami kartony s vyobrazením těchto živočichů. Lavina se dala do pohybu, v následujících dnech se konaly podobné sešlosti v Modeně (kam přišlo navzdory extrémnímu počasí 7000 lidí) a dalších městech.

„Už jsme měli dost té nenávisti, kterou Liga a zejména Salvini otravují veřejný prostor. Cítili jsme, že se musíme nějak ozvat,“ vysvětluje Santori hlavní motivaci hnutí Sardinky.

Zápas o levicovou baštu

Místo, kde se „sardinky“ poprvé sešly, není náhodné: Bologna je správním střediskem lidnatého italského regionu Emilia-Romagna, kde se koncem ledna 2020 budou konat regionální volby. Půjde o ostře sledované hlasování, protože Salviniho Liga se svými spojenci podle předvolebních průzkumů není bez šance ovládnout novou regionální vládu.

Koťata jsou se Salvinim. Alespoň na Twitteru šéfa Ligy.

Emilia-Romagna a zejména Bologna představují tradiční levicové bašty, kde levicové strany vládnou nepřetržitě od konce 2. světové války. Pokud by region ovládla pravice, nejspíš by to znamenalo i konec celostátní italské vlády, v níž sedí od letošního září politici středolevé Demokratické strany (PD) a populistického Hnutí pěti hvězd (M5S). Levice již po poslední rekonstrukci kabinetu jednu ponižující porážku utrpěla, a to v říjnu v regionu Umbrie, kde Salvini s přehledem zvítězil. Bohatá a lidnatá Emilia-Romagna (4,5 milionu obyvatel) je však úplně jiná váha.

Koťata, co žerou sardinky

Přestože se hnutí Sardinky profiluje jako apolitické, vzhledem k vysokému počtu účastníků mítinků mají jejich akce politické dopady již teď. Existují zřetelné symboly prozrazující, že hnutí inklinuje k levici: na shromážděních je slyšet píseň „Bella Ciao“, která se za 2. světové války stala hymnou levicového partyzánského hnutí v Itálii, a první mítink se uskutečnil v Bologni na stejném místě, kde v roce 2007 vystoupil komik a pozdější zakladatel Hnutí pěti hvězd Beppe Grillo. Jeho politická kariéra byla esencí extrémního populismu.

Že Sardinky mohou být i nepřímo nebezpečným soupeřem, si evidentně uvědomuje i ambiciózní Salvini, který získal v Itálii popularitu zejména nekompromisním postojem vůči připlouvajícím africkým uprchlíkům. K protiakci sáhl – jak je pro něj typické – na sociálních sítích. Na svých profilech vyzval šéf Ligy příznivce, aby mu posílali obrázky svých koček, jak požírají skutečné sardinky. „Co může být sladšího než koťata? Pokud mají ráda sardinky, podělte se s ostatními,“ napsal Salvini.

Lidské „sardinky“ si ale z toho nic nedělají. „Salvini a jeho kamarádi jsou jako žraloci. Ale nás, sardinek, je mnohem víc,“ věří Santori a spolu se svými kolegy nadále na internetu mobilizuje k dalším shromážděním. Ta budoucí se neomezují jen na region Emilia-Romagna, na seznamu je Milán, Florencie, Neapol i Řím. Politický advent bude zkrátka v Itálii horký.