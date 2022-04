Analýza

Prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin by se mohli setkat k dalším mírovým jednáním v „horizontu několika dní“. Alespoň v to doufá turecký ministr obrany Hulusi Akar. „Turecko dělá, co může, aby bylo co nejdříve dosaženo příměří,“ řekl včera po bezpečnostním mítinku NATO, který se uskutečnil na letecké základně Ramstein v Německu.