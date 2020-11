Etiopské město Mekele čelí leteckému bombardování vládními jednotkami, na civilní oblasti prý útočit nebudou

Addis Abeba Město Mekele, které je správním střediskem státu Tigraj na severu Etiopie, čelí od sobotního rána těžkému bombardování etiopskými vládními jednotkami, píše agentura Reuters s odvoláním na představitele tigrajské opozice. Etiopská vláda již v pátek oznámila, že se chystá město dobýt v nejbližších dnech.

Agentuře Reuters informaci poslal osobně šéf Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF). Mluvčí centrální vlády uvedla, že vláda nebude bombardovat civilní oblasti a dodala, že „bezpečnost Etiopanů v Mekele a ve státě Tigraj je i nadále prioritou federální vlády,“ píše Reuters.



Současný konflikt propukl 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed vyslal do etiopského státu Tigraj armádu poté, co vláda obvinila politickou stranu TPLF z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady. Informace o průběhu bojů jsou velmi nejasné a zprávy z místa jsou těžko ověřitelné, protože v regionu je od začátku vojenské ofenzivy přerušeno telefonní a internetové spojení. Podle Reuters již v konfliktu podle neověřených informací přišly o životy tisíce osob, boji trpí také civilní obyvatelstvo. Na 40 000 osob uprchlo do sousedního Súdánu.