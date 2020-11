Etiopská armáda podle vlády vstoupila do střediska Tigraje. Informace o průběhu bojů jsou nejasné

Addis Abeba Etiopská armáda vstoupila do střediska oblasti Tigraj, proti níž bojuje od začátku listopadu. Oznámil to v sobotu etiopský premiér Abiy Ahmed. Vojsko se k půlmilionovému městu Mekele blížilo několik dní a v sobotu ráno je začalo bombardovat.

Náčelník generálního štábu armády Birhanu Jula večer oznámil, že vojáci mají pod kontrolou středisko Tigraje. Ahmed ve svém prohlášení uvedl, že armáda „vstoupila do Mekele, aniž mířila na nevinné civilisty“.



Podle tiskových agentury je severoetiopský stát Tigraj odříznut od světa, takže informace nelze nezávisle ověřit. V minulosti velitelé jednotek v Tigraji vydávali prohlášení odporující těm z Addis Abeby.

Etiopská vláda již v pátek oznámila, že se chystá město dobýt v nejbližších dnech. Představitel OSN v regionu upozornil, že Súdán, kam již uteklo na 43 000 Etiopanů, bude potřebovat finanční pomoc.

Agentuře Reuters informaci o útocích na Mekele poslal šéf Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF), později ji potvrdilo několik diplomatů. Mluvčí centrální vlády uvedla, že její jednotky nebudou bombardovat civilní oblasti, a dodala, že „bezpečnost Etiopanů v Mekele a ve státě Tigraj je nadále prioritou federální vlády“.

„Súdán potřebuje 150 milionů dolarů (3,3 miliardy korun) na šest měsíců, aby mohl uprchlíkům poskytnout vodu, přístřeší a zdravotní služby,“ uvedl šéf Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi během návštěvy tábora Um Rákúbá asi 80 kilometrů od hranic s Etiopií. Grandi vyzval dárce, aby poskytli prostředky co nejdříve. Každý den hranici z Etiopie do Súdánu přejde 500 až 600 uprchlíků, píše AFP. Podle serveru BBC News tento počet výrazně klesl od chvíle, kdy hranici do Súdánu začali hlídat etiopští vojáci.

V pátek večer nejméně jedna raketa vystřelená z oblasti Tigraje mířila na hlavní město Eritreje Asmaru. Oběti ani škody stále nejsou známé. TPLF, která na Asmaru zaútočila podobnými zbraněmi před deseti dny, se k útoku nepřihlásila a neučinil tak ani nikdo jiný, píše AFP.

Vedení TPLF obvinilo ozbrojené síly Eritreje, že vstupují na území Etiopie, ničí uprchlické tábory v oblasti Tigraje a snaží se odvléct na své území lidi, kteří v minulosti z Eritreje uprchli.

Současný konflikt propukl 4. listopadu, kdy premiér Ahmed vyslal do etiopského státu Tigraj armádu poté, co vláda obvinila politickou stranu TPLF z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady. Informace o průběhu bojů jsou velmi nejasné, protože v regionu je od začátku vojenské ofenzivy přerušeno telefonní a internetové spojení. Podle Reuters již v konfliktu podle neověřených informací přišly o životy tisíce osob, boji trpí také civilní obyvatelstvo.