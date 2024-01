Ukrajinu musíme rychle vyzbrojit, apeluje v dopise Fiala s evropskými lídry

Šéfové vlád pěti zemí Evropské unie, včetně českého premiéra Petra Fialy, vyzvali v otevřeném dopise k další podpoře Ukrajiny, která se už skoro dva roky musí bránit ruské agresi. Evropa by se podle nich neměla vzdát a měla by ještě zdvojnásobit své společné úsilí, zejména pokud jde o vojenskou pomoc Kyjevu. Důležitou roli by v pomoci mohli sehrát také partnerské země.