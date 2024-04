Česko a Belgie sdílely s orgány EU, co vyšetřily o ruském vměšování do voleb

Český premiér Petr Fiala a belgický premiér Alexander de Croo v úterý poslali dopis hlavám institucí Evropské unie a lídrům členských států, v němž informují o závěrech vyšetřování ruských pokusů vměšovat se do chodu Evropského parlamentu a do voleb. Před začátkem mimořádného summitu EU to ve středu sdělila předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolaová.