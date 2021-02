Francie našla způsob, jak ušetřit dávky očkováni. Nakažení údajné mají imunitní paměť, stačí jim jedna injekce

Paříž/Praha Francouzští vládní poradci navrhli jako první na světě způsob, který zemi může ušetřit mnoho cenných dávek očkování. Ti, kteří nemoc už prodělali, by podle doporučení měli dostat po uplynulé době pouze jednu injekci. Experti se spoléhají na „imunitní paměť“ – očkování pak slouží pouze jako posilovač. Další státy by se prý v budoucnu kvůli nedostatkům vakcín mohly přidávat.

„Lidem, už kteří byli infikování, zůstává imunitní paměť, ať už měli příznaky nemoci, nebo ne,“ uvedli zdravotní předáci z francouzského odborného panelu (HAS) v prohlášení. „Tento fakt vede HAS k doporučení jedné dávky těm, kteří byli infikováni virem SARS-CoV-2, nehledě na to, kdy nemoc prodělali,“ pokračují vědci. „Jedna dávka bude fungovat jako posilovač (imunity),“ dodává HAS.

Injekce by podle vládních poradců měla být podána mezi třetím a šestým měsícem po prodělání nákazy. Francouzští zdravotní odborníci se tak stali první na světě, kteří tento postup oficiálně navrhli, informoval server Euro News. Doporučení panelu nyní čeká na schválení francouzskou vládou.

Návrh vychází z výsledků dvou nezávislých studií uskutečněných minulý měsíc, které srovnávaly úroveň protilátek u lidí, kteří dostali dvě dávky očkování, a těch, kteří obdrželi jednu dávku a předtím nemocí prošli. Studie se shodly na tom, že druzí zmínění měli přinejmenším stejnou, často i silnější imunitu, než pacienti po obou injekcích.

Odborníci, které vyzpovídal deník Washington Post, tvrdí, že analogický přístup francouzskému návrhu zvolí v budoucnu další země z důvodu nedostatku vakcín. „Je pravděpodobné, že podobné postupy uvidíme všude po světě, vezmeme-li v úvahu nedostatky dávek očkování,“ řekl pro americký list ředitel Institutu veřejného zdraví berlínské nemocnice Charité Tobias Kurth. Podle informací Washington Postu tuto metodu začali zvažovat i kanadští vládní experti, při širší implementaci by údajně mohla ušetřit miliony dávek.

Kritici navrhovaného opatření namítají, že studie, ze kterých strategie vychází, nepracovaly s dostatečným počtem dat a vyzývají podle amerického listu k podrobnějšímu přezkoumání předtím, než se postup začne zavádět.