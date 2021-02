Lidstvo přišlo kvůli koronaviru o 20 milionů let života, ztráty jsou s chřipkou nesrovnatelné, tvrdí vědci

Londýn/Praha Mezinárodní tým vědců analyzoval data z celého světa za účelem určit tzv. počet ztracených let života. Každá smrt znamená v průměru ochuzení o 16 let, dohromady činí počet ztracených let 20,5 milionu. Covid měl až devětkrát větší dopady než sezonní chřipka, odborníci proto vyzvali k nepodceňování nemoci.

Imunita po prodělaném covidu přetrvává dlouho, ukazuje studie na lidech z Ischglu Ukazatel „ztracené roky života“ (Years of Life Lost – YLL) se počítá rozdílem mezi stanovenou naději na dožití podle projekcí v jednotlivých zemích a skutečným věkem, ve kterém pacient zemřel. Tým vědců čerpal data z mezinárodních databází a zohlednil přes 1,2 milionu úmrtí na covid z 81 zemí zveřejněných do začátku letošního ledna. Studii v úterý publikoval odborný časopis Nature. Autoři výzkumu dospěli na základě rozsáhle analýzy k závěru – lidstvo přišlo dohromady o 20,5 milionu let v důsledku koronavirové pandemie. Téměř polovina ztrácených roků života byla zaznamenána ve věkové kategorii mezi 55 a 75 lety. Každý, kdo na covid zemřel, ztratil podle studie v průměru 16 let života. Onemocnění zasahuje výrazněji muže, hodnota ztracených let u nich byla o 44 procent vyšší než u žen. Vědci vypočítanou hodnotu následně porovnávali s dalšími tradičními příčinami předčasných úmrtí - onemocněními srdce a sezonní chřipkou. V zemích intenzivně zasažených koronavirem byla ztráta let dva až devětkrát větší, než jsou průměrné ztráty způsobené chřipkou. Srdeční choroby mají podle studie v ročním průměru na svědomí více ztracených let života než covid-19. Motivací výzkumníků bylo nabídnout reálná data, protože umírání na koronavirus se podle slov autorů často bagatelizuje. „Některé politické reakce (či nereagování) se ospravedlňovaly argumentem, že covid-19 zabíjí především ty jednotlivce, kterým by i bez nákazy zbývalo jen několik let života,“ uvedl španělský spoluautor výzkumu Héctor Pifarré i Arolas pro britský list Guardian. „Chtěli jsme nabídnout měřítko, které odpovídá na tento druh kritiky,“ dodává vědec. Francie našla způsob, jak ušetřit dávky vakcíny. Nakažení údajné mají imunitní paměť, stačí jim jedna injekce Odborníci dále zjistili, že většina předčasných úmrtí způsobených virem SARS-CoV-2 u lidí, kteří zemřeli před 55 rokem života, se vyskytovala v chudších regionech. V bohatých státech častěji na covid umírají lidé starší 55 let. Výzkumníci v závěru studie poznamenávají, že jejich výsledky mohou být z několika důvodů nepřesné. Jednak zemřelí pacienti mají v některých případech další zdravotní komplikace, a proto jejich naděje na dožití může být nižší než projektovaná hodnota. Na druhou stranu mnoho států podle vědců nezaznamenává všechny úmrtí na covid, mimo to studie neměla přístup ke statistikám ze všech zemí, proto je podle odborníků pravděpodobné, že hodnota je ve skutečnosti ještě vyšší.