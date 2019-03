Francie přivezla ze syrských táborů několik dětí džihádistů. Část z nich jsou sirotci

PAŘÍŽ Francie v pátek do země přivezla několik dětí džihádistů, kteří bojovali v řadách teroristické organizace Islámský stát v Sýrii. Dětem je pět a méně let, část z nich jsou sirotci, informovalo podle agentury AFP francouzské ministerstvo zahraničí. Repatriované děti dosud žily v uprchlických táborech na severovýchodě Sýrie. K teroristům v Sýrii a Iráku se v minulých letech připojily stovky francouzských občanů a řada z nich založila v samozvaném Islámském státu rodiny.

Přesný počet dětí, které úřady do Francie přivezly, není znám. Podle prohlášení ministerstva zahraničí jich bylo „několik“, zdroj agentury AFP uvádí, že pět. Kromě sirotků mezi nimi byly také děti „izolované“. Podle agentury DPA jde zřejmě o děti, které ve víru bojů ztratily kontakt se svými rodiči. Děti se nejprve dostaly do péče lékaře a psychologa a následně si je převzaly justiční orgány.



Prohlášení francouzské diplomacie zároveň zdůraznilo, že s „blízkými, kterých se to týká“, jsou úřady v kontaktu a o příjezdu dětí byli informováni. Zda budou nyní děti vyrůstat u příbuzných, není ale jasné.

Paříž v pátek zároveň poděkovala za spolupráci při repatriaci dětí Syrským demokratickým silám (SDF), arabsko-kurdské koalici, která bojuje proti teroristické organizaci Islámský stát v Sýrii.

Už ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron zklamal naděje některých francouzských rodin, které žádají, aby jejich blízcí, kteří se v uplynulých letech připojili k teroristické organizaci IS, byli převezeni do Francie a postaveni před místní soudy. „Co se týče dospělých francouzských státních příslušníků, bojovníků a džihádistů, kteří se připojili k IS, francouzská pozice se nemění: musí být souzeni na místě, kde spáchali své zločiny,“ uvedl Macron. Francouzské ministerstvo zahraničí v pátek dodalo, že to je otázka „soudní i bezpečnostní“.

Neochotu evropských zemí přijímat své občany, kteří se připojili na Blízkém východě do bojů v řadách IS, kritizovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Západní země se podle ní svých občanů snaží „zbavit“. Mluvčí zároveň vyzvala, aby detenční tábory, ve kterých jsou drženi bojovníci IS a jejich rodinní příslušníci, předala arabsko-kurdská koalice SDF syrské vládě.

Francie je součástí mezinárodní koalice, která bojuje proti teroristům z IS v Sýrii. Její občané tvořili nejpočetnější skupinu zahraničních bojovníků z Evropy v řadách IS. Islamisté, kteří své činy často zdůvodňovali právě zapojením Paříže do bojů na Blízkém východě, zabili při teroristických útocích na francouzském území v posledních letech téměř 250 lidí.