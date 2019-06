Ve Francii zemřeli tři záchranáři, kteří se bez ohledu na varování vydali na pomoc lodi sužované bouří Miguel

Paříž Více než 20 tisíc francouzských domácností zůstává bez proudu v důsledku větrné bouře Miguel, která v pátek odpoledne zasáhla zejména západní pobřeží země. Při bouři zemřeli tři záchranáři, s nimiž se na moři převrhl člun, a další člověk byl vážně zraněn při pádu stromu v Paříži. Informují o tom v sobotu francouzská média.

Miguel přinesl na pobřeží vítr o rychlosti až 130 kilometrů a zvedl vysoké vlny, kvůli nimž úřady doporučily lodím nevyjíždět na moře. Člun se sedmi dobrovolnými záchranáři se však bez ohledu na nebezpečí vydal na pomoc rybářské lodi u pláže poblíž městečka Sables d’Olonne jižně od Nantes. Přibližně 800 metrů od břehu se člun převrátil a tři záchranáři se utopili. Dalším čtyřem se s vypětím všech sil podařilo dostat ke břehu, přičemž jeden z nich zůstává v péči lékařů. Rybář ze zmíněné lodi je podle agentury AFP nezvěstný.



„Ti muži jsou hrdinové. Rozhodl jsem se je posmrtně jmenovat rytíři čestné legie,“ uvedl v sobotu na adresu utonulých záchranářů francouzský prezident Emmanuel Macron.

O život bojuje v nemocnici muž, kterého na severovýchodě francouzské metropole zasáhla pouliční lampa, již skácel padající strom.

Hasiči zasahovali u desítek případů lokálních záplav, celkové škody ale zatím úřady nevyčíslily.

Bez proudu zůstávalo v sobotu po poledni kvůli přerušení elektrického vedení bouří 23 000 domácností či podniků, většina z nich v Normandii a Bretani.

Francouzské dráhy v pátek preventivně přerušily provoz na řadě tratí především v okolí Bordeaux a La Rochelle, v sobotu však již spojení fungují normálně.

