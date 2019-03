Gambijský exprezident prý státu ukradl miliardu dolarů. Ze země uprchl po volbách

PRAHA Někdejší gambijský prezident Yahya Jammeh během své více než 20leté vlády ukradl ze státní pokladny jednu miliardu dolarů (téměř 23 miliard korun). Tvrdí to investigativní skupina Organized Crime and Corruption Reporting Project. Podle agentury AP je to až desetkrát více, než se původně předpokládalo.

Jammeh se dostal k moci v roce 1994 pučem. Ze země uprchl po nečekané prohře ve volbách v prosinci 2016. Úřad po něm převzal lídr opozice Adama Barrow. Podle zprávy, kterou investigativní skupina zveřejnila ve středu, peníze ukradl exprezident mimo jiné z gambijské centrální banky, státní telekomunikační společnosti nebo úřadu sociálního zabezpečení. Financoval jimi pak svůj přepychový životní styl a zřejmě je nyní využívá i v exilu v Rovníkové Guineji.

Podle Světové banky státní dluh Gambie v roce 2017 činil 498 milionů dolarů (zhruba 11 miliard korun). Tamní centrální banka navíc podle Mezinárodního měnového fondu dluží svým věřitelům 130 procent gambijského HDP.

Stávající prezident Barrow dříve předpokládal, že Jammeh okradl stát zhruba o 90 milionů dolarů. Před svým útěkem ze země vybral prý z centrální banky nejméně 50 milionů. Případem se zabývá zvláštní vyšetřovací komise a gambijské ministerstvo spravedlnosti nechalo exprezidentovi zmrazit aktiva.