Generální ředitel mě sexuálně obtěžoval, pak jste mě vyhodili, žaluje bývalá zaměstnankyně na Tinder

LOS ANGELES Bývalá šéfka marketingu světové seznamky Tinder Rosette Pambakianová obvinila někdejšího generálního ředitele společnosti ze sexuálního obtěžování. V pondělí také podala žalobu na seznamovací společnost kvůli tomu, že ji propustila jako odvetu za její stížnost.

Někdejší vedoucí marketingu a komunikace Rosette Pambakianová tvrdí, že bývalý generální ředitel internetové seznamky Gregory Blatt ji v roce 2016 sexuálně obtěžoval během firemní slavnosti v hotelu v Los Angeles, píše server Time. Pambakianová během soudního řízení řekla, že tu noc ji Blatt bez jejího souhlasu políbil. Přičemž dle jejích slov celou scénu viděli dva zaměstnanci společnosti, včetně Blattova asistenta.

Ovšem představenstvo společnosti uvedlo, že během nezávislého vyšetřovaní vyšlo najevo, že ze strany někdejšího generálního ředitele nedošlo k porušení zákona či firemní politiky. Podle slov právníka Pambakianové šlo o fingované vyšetřovaní, které dospělo k závěru, že šlo o „dohodnuté mazlení“.



„Doufáme, že mluvení o sexuálním obtěžování a navrácení k případu povede k pozitivní změně uvnitř společnosti a jejího vedení,“ řekla během soudního líčení Elizabeth Grahamová, právnička zastupující Pambakianovou, píše server New York Post.



Podle Pambakianové ji firma dokonce propustila na základě toho, že obvinila Blatta ze sexuálního obtěžování. Bývalá zaměstnankyně míní, že se jí světoznámá společnost chtěla pomstít a její propuštění chápe jako odvetu. Mobilní aplikace Tinder vlastněná holdingovou společností IAC / InterActiveCorp, kterou ovládá mediální magnát Barry Diller, toto tvrzení odmítá.



Mobilní aplikace Tinder.

Není to poprvé, co se Pambakianová dostala do soudního sporu se společností Tinder. Bývalá zaměstnankyně podala žalobu na Blatta již loni v srpnu, ovšem neúspěšně. Zároveň s několika dalšími zaměstnanci žalovala mateřskou společnost IAC / InterActiveCorp za to, že cíleně snižovala ocenění společnosti Tinder za účelem toho, aby snížila hodnocení zaměstnancům Tinderu. Společnost označila soudní proces za bezvýznamný a zbytečný.

„Loni v srpnu jsem byla odstavena na administrativní dovolenou, zároveň jsem byla nařknuta z toho, že jsem s Blattovým nevhodným chováním souhlasila a následně jsem byla neoprávněně propuštěna,“ uvedla v žalobě poškozená.