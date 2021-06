Giuliani kvůli nepravdám o Trumpově porážce nemůže v New Yorku dělat právníka

New York Soud v New Yorku pozastavil platnost právnické licence Rudyho Giulianiho, který byl do letošního roku právníkem bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem trestu je stížnost disciplinárního orgánu na „prokazatelně nepravdivá a zavádějící“ tvrzení, která Giuliani pronášel o Trumpově loňské porážce v prezidentských volbách během povolební soudní kampaně.

Policie provedla domovní prohlídku u Trumpova exprávníka Giulianiho. Podle prokurátorů měl tlačit na Ukrajinu Verdikt znamená, že bývalý starosta New Yorku momentálně ve stejnojmenném státě nemůže zastupovat klienty jako právník, napsala agentura AP. Podle více než 30 stránkového podnětu Giulianiho počínání ve snaze zvrátit výsledky voleb ohrožovalo veřejný zájem „a zasluhuje prozatímní pozastavení“ jeho právnické činnosti.

„Usuzujeme, že existují nezpochybnitelné důkazy, že odpůrce (Giuliani) adresoval prokazatelně nepravdivé a zavádějící výroky soudům, zákonodárcům a široké veřejnosti ze své pozice právníka bývalého prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s Trumpovou neúspěšnou snahou o znovuzvolení v roce 2020,“ citoval ze závěrů disciplinární komise list The New York Times.

Trumpův právník Giuliani získal anticenu Zlatá malina za výstup v Boratovi Giuliani po listopadovém hlasování stál v popředí snahy končícího prezidenta zpochybnit a změnit výsledky v několika klíčových státech, přičemž neustále šířil divoké spekulace o podvodech s hlasovacími lístky či volebními přístroji. Trumpovi spojenci ovšem tato tvrzení neprokázali v jediném z desítek soudních sporů, které vedli. Dezinformace na motiv „ukradených voleb“ se nicméně mezi Trumpovými voliči uchytily a stovky z nich pak 6. ledna násilně obsadily budovu washingtonského Kapitolu ve snaze zabránit formálnímu potvrzení výsledku voleb. „Tato země je rozeštvávána pokračujícími útoky na legitimitu voleb roku 2020 a našeho současného prezidenta Josepha R. Bidena,“ píše se v závěrech disciplinárního orgánu. „Nepravdivé výroky, které mají za cíl rozdmýchat oslabení důvěry v naše volby a které mají za následek ztrátu důvěry ve vládu obecně, poškozují správné fungování svobodné společnosti,“ pokračuje komise.

Trump údajně probíral se svým právníkem Giulianim udělení ‚preventivní milosti‘. Giuliani to odmítá Giulianiho právníci si po oznámení verdiktu stěžovali, že ještě nedostali možnost se k věci u soudu vyjádřit. „Jsme přesvědčeni, že jakmile budou otázky při soudním jednání plně prozkoumány, pan Giuliani získá zpět pozici váženého představitele právnické profese,“ sdělili AP jeho zástupci Barry Kamins a John Leventhal.