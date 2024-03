Poškozených kabelů v Rudém moři přibývá. Húsíové odpovědnost popírají

Panují obavy, že na kabely se zaměřili Húsíové, kteří jejich zničením již vyhrožovali, aby mohli vyvíjet tlak na Izrael a přimět ho ukončit válku proti Hamásu. Svou odpovědnost nicméně přes sociální sítě nyní vyvraceli.

Krize v Rudém moři již narušila globální lodní dopravu. Sabotáž telekomunikačních kabelů by mohla situaci ještě eskalovat.

Poškozená je síť čtyř společností, AAE-1, Seacom, EIG a TGN. Podle té poslední poškození omezilo čtvrtinu provozu přes Rudé moře. Trasa patří mezi klíčové pro přenos dat z Asie do Evropy. Provoz se při takovéto komplikaci přesměrovává jinými cestami, jejich zhuštění však může komunikaci zpomalovat a vést až k výpadkům.

Rudým mořem nyní vede 14 podmořských kabelů a dalších šest jich odborníci plánují položit, uvedl pro tiskovou agenturu AP Tim Stronge, odborník na podmořské kabely. „Odhadujeme, že více než 90 procent komunikace mezi Evropou a Asií prochází podmořskými sítěmi v Rudém moři,“ uvedl.

Není jasné, zda Húsíové mají na poškozování podmořských kabelů vůbec kapacitu. Není známo, že by povstalci měli odborné potápěčské schopnosti, aby se mohli zaměřit na sítě, které se nachází stovky metrů pod hladinou.

Podmořským kabelům ovšem mohou škodit i obyčejné lodě, a to když po dně – pokud samozřejmě není příliš hluboko – táhnou z nejrůznějších důvodů kotvu. To se může týkat i lodí, které povstalci třeba unesli. Zda by v tom případě šlo o záměr, či náhodu, se neví.

Na začátku února oznámila mezinárodně uznávaná jemenská vláda, že Húsíové plánují provést na kabelech sabotáž. Povstalci to však odmítli a shodili odpovědnost na Brity a Američany, kteří v oblasti vojensky operují.

Reagují tak na to, že v posledních týdnech Húsíové útočí na obchodní lodě plující v této oblasti. Prakticky denně se na ně zaměřují raketami a drony. Povstalci, kteří logisticky a materiálně závisí na Íránu, tvrdí, že tak činí na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, kde vede Izrael válku proti teroristickému hnutí Hamás.

I přes více než měsíc a půl trvající letecké údery pod vedením USA jsou húsíjští povstalci nadále schopni podnikat významné útoky. Řada kontejnerových lodí již hlásila různé stupně poškození. Jedna – Rubymar s nákladem hnojiva – se před několika dny dokonce potopila.