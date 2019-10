Indický Kašmír oficiálně ztratil autonomii a byl rozdělen, usilovali o to buddhisté

Indický parlament začátkem srpna schválil návrh zákona, který vzal Kašmíru status, jenž mu zaručoval řadu výsad, včetně práva schvalovat vlastní zákony, kontrolovat vlastnictví půdy nebo mít vlastní vlajku. Kabinet premiéra Naréndry Módího vedený hinduistickými nacionalisty zrušení zvláštního statusu státu Džammú a Kašmír zdůvodnil tím, že dřívější právní úprava bránila začlenění kašmírského území do Indie.



„Nyní budeme svědky skutečné federální spolupráce. V Džammú a Kašmíru budou vybudovány nové dálnice, nové železnice, nové školy a nové nemocnice, což zajistí rychlý rozvoj regionu a zvýší životní úroveň místních obyvatel,“ prohlásil premiér Módí.

Laws revoking India-administered Kashmir's special status go into effect today.



That means the Muslim-majority region:

▪️ is now split into 2 parts

▪️ loses the right to make its own laws

▪️ loses exclusive land rights, which some say is an attempt to change its demographics pic.twitter.com/RC7qhzeL64