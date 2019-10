Instagram ruší filtry ve stylu plastických operací. Programátoři se obávali o psychickou pohodu uživatelů

Ze sociální sítě Instagram již brzy zmizí veškeré filtry fungující na principu Augmented Reality (tedy rozšířené reality - pozn. red.), na nichž si mohou lidé upravit svůj obličej tak, jako by právě podstoupili plastickou operaci. Vývojáři se obávali o psychické zdraví uživatelů a funkci raději zrušili.

Velké oblíbenosti se těšily filtry jako je „Plastica“ či „Fix me“ (doslova ,oprav mě’). Lidé si mohli přidat na objemu rtů, zúžit nos, zvětšit oči či vymazat vrásky. To mohlo ovlivnit chápání reality a zejména mladé uživatelky to přivádělo k nespokojenosti se svým přirozeným vzhledem. Dívky tak často zacházely do plastických extrémů.

Mluvčí Instagramu potvrdil, že firma nyní přehodnocuje svou politiku. Snaží se propagovat takzvané „wellbeing“ (pocit pohody - pozn. red.). Odstraní tedy veškeré efekty spojené s plastickými úpravami, a to včetně již uložených fotografií v galeriích a zamítne všechny nové návrhy efektů tohoto typu.



Daniel Mooney, tvůrce aplikace „Fix me“, sdělil serveru BBC, že chtěl poukázat na celý proces plastické operace, aby uživatelé viděli také temnou stránku věci, a ne pouze výsledek. Nicméně se domnívá, že dokud budou patřit mezi nejsledovanější instagramové profily právě lidé plasticky ,upravení’, samotný zákaz těchto efektů nebude stačit.



Podle Instagramu zatím není jasné, jak dlouho odstranění všech filtrů bude trvat. Většina uživatelů však tyto změny vítá, nicméně se našli i tací, kterým budou tyto efekty chybět.