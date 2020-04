Italská firma přišla s řešením pro dovolenou, návštěvníky pláží by mohla ochránit krabice z plexiskla

Die Bild informuje o tom, že s návrhem řešení, jak trávit čas na pláži i v době pandemie koronaviru, přišla italská firma Nuova Neon Group 2. „Pokusili jsme si představit náš návrat na pláž,“ řekl podle listu šéf společnosti Claudio Ferrari italskému deníku La Republica. Firmě šlo podle Ferrariho o dvě věci: garantovat ochranu, ale zároveň dodat životu opět šťávu.

Can we go to the beach in summer amid #COVID19 after all?



An Italian company has a possible solution: they want to put large plexiglass boxes on the beaches.



The idea came from Nuova Neon Group 2. pic.twitter.com/Stigp5TVJq