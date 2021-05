Za posledních 24 hodin dorazilo na Lampedusu přes 2100 migrantů. Počasí přálo k překonání moře

Řím Na italský ostrov Lampedusa připlulo za posledních 24 hodin přes 2100 migrantů. Informovala o tom italská tisková agentura ANSA. Dalších několik stovek migrantů vrátila do Libye tamní pobřežní hlídka. Počet pokusů o přeplutí se zvýšil podle odborníků díky dobrým povětrnostním podmínkám a klidnému moři.

Během posledních 24 hodin připlulo na Lampedusu 20 plavidel a člunů s migranty. Některým musela pomoci italská pobřežní hlídka a policie. V noci na ostrov, který se nachází poblíž libyjských břehů, doplulo přes šest stovek lidí.



Zařízení pro migranty na ostrově Lampedusa je po neděli zcela obsazené. Podle rozhlasové a televizní stanice Rai úřady pracují na postupném přesunutí migrantů na Sicílii, kde by měli strávit povinnou karanténu. Prvních 200 lidí by mělo opustit menší ostrov ještě v pondělí.

Počet plavidel, jež dorazily k italským břehům, se výrazně zvýšil od 1. května, kdy na Lampeduse přistál bezmála jeden tisíc uprchlíků. Podle odborníků za to částečně mohou dobré povětrnostní podmínky a klidné moře.

Nevládní organizace Alarm Phone, která přijímá informace o plavidlech v nesnázích, uvedla, že v pondělí v noci se v okolí Malty nacházely čluny se zhruba čtyřmi stovkami migrantů, kteří potřebovali pomoc. Podle agentury ANSA libyjská pobřežní stráž v neděli vrátila do země plavidla se zhruba třemi stovkami lidí.

Rostoucím počtem migrantů by se měla v příštích dnech zabývat italská vláda. K jednání s premiérem Mariem Draghim vyzval v neděli vůdce Ligy Matteo Salvini, který dlouhodobě kritizuje nelegální migraci.

Podle agentury Reuters do Itálie od začátku roku do prvních květnových dnů připlulo zhruba 11 tisíc lidí, což je přibližně třikrát více než před rokem. Počty jsou však výrazně nižší než v letech 2014 a 2015, kdy do Evropy z jižního břehu Středozemního moře mířily stovky tisíc lidí.