Izraeli nevadí návrat 150 tisíc Palestinců na sever Gazy, Hamás nemá 40 rukojmích

Podle dvou informovaných zdrojů agentury Reuters by Izrael na základě amerického návrhu příměří přistoupil na to, že se do severní části Pásma Gazy vrátí 150 tisíc Palestinců, a to bez bezpečnostních kontrol. Výměnou by Hamás musel poskytnout seznam žen, seniorů a nemocných osob, které zadržuje jako rukojmí a kteří jsou zároveň stále naživu.

Hamás v úterý uvedl, že nejnovější návrh dohody, který obdržel od katarských a egyptských zprostředkovatelů, nesplňuje žádný z požadavků palestinských frakcí, ale dodal, že si dokument prostuduje a odpoví.

Prezident Biden ve středu vyzval představitele Hamásu, který Spojené státy i EU označují za teroristickou organizaci, aby současný návrh dočasného klidu zbraní výměnou za propuštění části rukojmích přijali.

„Míč je na straně Hamásu, je třeba, aby pokročili s návrhem, který jim byl učiněn,“ řekl Biden na společné tiskové konferenci s japonským premiérem Fumiem Kišidou.

Izrael nicméně podle zdrojů Reuters předpokládá, že Hamás v tuto chvíli ještě dohodu uzavřít nechce. Cílem Izraele je zajistit propuštění zbývajících rukojmích a odstavit Hamás od moci, aby už pro Izrael nikdy nemohl představovat hrozbu.

Americká CNN zároveň informovala, že podle izraelského představitele a zdroje obeznámeného s jednáními Hamás uvedl, že v současné době není schopen identifikovat a vypátrat 40 izraelských rukojmích, kteří jsou potřební pro první fázi dohody o příměří. To vyvolává obavy, že mrtvých rukojmích může být více, než je veřejně známo.

Plán, který vyjednavači stanovili, říká, že během první šestitýdenní přestávky v bojích by měl Hamás propustit 40 zbývajících žen a nemocných a starších mužů. Výměnou za to by měly být z izraelských věznic propuštěny stovky palestinských vězňů.

Vzhledem k tomu, že se zdá, že Hamás není schopen dosáhnout počtu 40 osob v navrhovaných kategoriích, Izrael tlačí na to, aby Hamás doplnil počáteční propuštění mladšími rukojmími mužského pohlaví, včetně vojáků, uvedl izraelský představitel.

Biden ve středu také potvrdil, že podpora Spojených států Izraeli zůstává „neochvějná“ tváří tvář hrozbě íránské odvety, kterou Teherán pohrozil po izraelském úderu na konzulát v Damašku. Vztahy mezi Bílým domem a Izraelem přitom poslední dobou chladnou kvůli postupu izraelské vlády ve válce v Gaze.

V nedávném rozhovoru Biden řekl, že Netanjahuův přístup k situaci v Pásmu Gazy je chybný a že Izrael by měl na šest až osm týdnů umožnit nepodmíněný přísun humanitární pomoci do oblasti. Na dnešní tiskové konferenci Biden zopakoval, že Izrael stále nepouští na toto izolované území dostatečné množství pomoci.

Válka v Pásmu Gaze trvá více než šest měsíců. Hamás zaútočil 7. října na komunity v jižním Izraeli, kde jeho bojovníci a spojenci zabili asi 1200 lidí a dalších zhruba 250 unesli.

Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna asi polovina rukojmích výměnou za palestinské vězně. V zajetí je podle agentury Reuters stále 133 rukojmích. Izraelská ofenziva si podle středečního oznámení ministerstva zdravotnictví spravovaného Hamásem vyžádala životy nejméně 33.482 Palestinců, z toho 122 za posledních 24 hodin, dalších 76 049 bylo zraněno.