Na Netanjahua a spol. by mohl být za válku v Gaze vydán mezinárodní zatykač. Zvrátí to Američané?

„Děláme všechno, co můžeme.“ Lakonické vyjádření vysokého úředníka izraelského ministerstva zahraničí, citované tento týden listem The Times of Israel, se tentokrát netýká válečného úsilí izraelské armády v Pásmu Gazy, ale snahy židovského státu odvrátit další hrozící diplomatickou porážku.

Tou se může prakticky přes noc stát vydání zatykače ze strany Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu na špičky izraelské politiky i armády kvůli způsobu vedení aktuálně probíhající války v Pásmu Gazy i operacím na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Prokurátoři ICC sledují konání izraelských politiků a vojáků již od roku 2021. Nový impuls jim ovšem dodalo nové kolo násilností mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, které začalo palestinským útokem na Izrael vloni 7. října. Podle informací několika světových médií v posledních týdnech se aktivita vyšetřovatelů ICC zvýšila a k vydání zatykačů by mohlo dojít „v řádu dní“.