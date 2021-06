Izrael zaskočila covidová mutace. V dosud velmi úspěšné zemi vznikají nová ohniska infekce

JERUZALÉM/PRAHA Už se zdálo, že je dobojováno. Izrael se v covidových statistikách usadil na komfortních spodních příčkách a v podílu proočkovanosti naopak vévodil světovému pelotonu. Mluvilo se o „velké success story“ a „vítězství nad covidem“.

Jenže radost možná byla předčasná. V posledních dnech se totiž kolem několika izraelských škol začala vytvářet lokální ohniska nákazy. Podle expertů jsou způsobena obávanou variantou viru zvanou delta. Ta je až o šedesát procent infekčnější než „britská“ varianta alfa, jež světovou veřejnost vyděsila zkraje tohoto roku.



Izraelské úřady znepokojila situace v přímořském městečku Binjamina-Giv’at Ada. V jedné škole tam totiž napočítali hned 45 nakažených dětí. Poprvé od května tak ministerstvo zdravotnictví muselo sáhnout k seřízení pandemického semaforu – Binjamina a přilehlé oblasti jsou momentálně na zelené mapě židovské vlasti vyznačeny žlutou barvou.

Předejít podobným případům chce nová vládní strategie, která počítá s očkováním dětí už od 12 let. Izrael je totiž sice nejproočkovanější zemí na světě, nejmladších skupin obyvatelstva se to ale dosud prakticky netýkalo. Z 64 procent očkovaných Izraelců tvoří teenageři ve věku 12–15 sotva čtyři procenta.

K nápravě tohoto stavu vybídl v televizním projevu sám izraelský premiér Naftali Bennett. Apeloval přímo na rodiče, kteří podle něj mají „dát očkovat své děti“. Bennett se v průběhu pandemie vyznačoval kritikou vládní strategie, poněvadž jeho pravicově konzervativní strana Jamina seděla převážnou dobu v opozici.

Není třeba panikařit

Ne všichni ale bijí na poplach. Například epidemioložka Adi Sternová z Univerzity v Tel Avivu je přesvědčena, že pár lokálních ohnisek ještě neznamená, že by se Izrael dostával do krize. „Bude tu nepochybně nárůst případů,“ uvedla Sternová pro agenturu Reuters. „Věřím ale, že to nebude znamenat dramatický přírůstek hospitalizací, poněvadž infikovaní jsou převážně mladí a většina dospělých je očkována.“

Mezi nejnovějšími pozitivně testovanými jsou sice i kompletně očkovaní jedinci – devět učitelů a tři vojáci izraelské armády –, podle expertů to však neznamená, že by vakcíny nezabíraly. Podle nové studie Oxfordské univerzity je u přípravků AstraZeneca i Pfizer, jež jsou v Izraeli běžně používány, účinnost v prevenci hospitalizace přes 90 procent. Daný jedinec tedy sice může covidem-19 onemocnět, eskalace do závažného stavu je však vysoce nepravděpodobná.

„Jsme povzbuzeni výsledky neklinických testů v Oxfordu – tato data společně s analýzou Public Health England poskytují pozitivní náznaky, že naše vakcína může být proti variantě delta vysoce účinná,“ uvedl k tomu manažer AstraZeneky Mene Pangalos.

Výzva pro Bennetta

Nový izraelský nárůst má i politický rozměr. Přichází totiž těsně poté, co šéf Jaminy Bennett zformoval novou koaliční vládu a po 12 letech od kormidla odstavil dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua. Ten byl za své zvládání pandemie v minulém roce hodnocen vcelku pozitivně, což ho načas dokonce vrátilo politicky do hry.

To, jak svou novou roli zvládne Bennett, může být vnímáno jako první zkouška ohněm. Jeho situace totiž vůbec není jednoduchá. Stojí v čele vlády osmi stran, jež programově spojuje jen a pouze jejich odpor proti Netanjahuovi. Vedle pravicové Jaminy jsou v ní totiž také například levicoví labouristé či progresivci ze strany Meretz. Vznik koalice navíc umožnilo začlenění arabské strany Ra’am, jež je někdy popisována jako islamistická.

Pokud Bennett uspěje, může tak potvrdit svou image nového svěžího větru a značně upevnit své postavení. Pokud neuspěje, může to naopak jeho chatrnou koalici učinit ještě chatrnější.