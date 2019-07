Izraelský ministr školství doporučuje terapii pro homosexuály. Sám ji dřív prováděl

JERUZALÉM Nový izraelský ministr školství Rafi Perec je toho názoru, že by homosexuálové měli projít psychoterapií, která jejich sexuální orientaci změní. Domnívá se také, že Izrael by měl vládnout i na Západním břehu Jordánu a že Palestinci by měli mít svá práva, ovšem nikoli právo volit. Perec to řekl v sobotním rozhovoru s televizní stanicí Channel 12. Premiér Benjamin Netanjahu označil ministrovy výroky za nepřijatelné a odporující názorům vlády.

Perec je ortodoxní rabín a řekl, že s výchovou má velké zkušenosti. Na otázku, zda si myslí, že lze změnit sexuální orientaci člověka terapií, přitakal. Sdělil, že v minulosti takovou terapii prováděl a poskytl dotyčným podporu i konzultaci. Dodatečně pak v rozhovoru s listem The Jerusalem Post řekl, že si nemyslí, že by všichni homosexuálně orientovaní mladí lidé museli být posláni na terapeutická sezení.

Britský parlament legalizoval sňatky homosexuálů v Severním Irsku K dotazům týkajícím se izraelsko-palestinských vztahů Perec řekl, že bude usilovat o rozšíření izraelské svrchovanosti nad Judeou a Samařím, což je historické označení palestinského Západního břehu Jordánu, kde chtějí mít Palestinci vlastní stát. Perec prý hodlá zachovat jejich práva, avšak nikoli právo volební. Nepopřel, že by se tak vytvořily podmínky apartheidu. „Žijeme v době velmi složitých poměrů v izraelské společnosti a budeme muset najít řešení: Kde budeme mít svrchovanost a zda se bude vztahovat na lidi nebo na území,“ řekl. Netanjahu s Perecem po odvysílání rozhovoru mluvil a ministr prý vyjasnil, že školství bude nadále vzdělávat hochy a dívky bez ohledu na jejich sexuální zaměření. K výrokům o apartheidu se Netanjahu nevyjádřil. Izrael čekají v září opakované volby, protože po těch dubnových se Netanjahuovi nepodařilo sestavit vládní koalici. Na Perecova slova reagovalo několik politiků. Bývalý premiér Ehud Barak, který jde do voleb s nově založenou stranou, vzkázal Netanjahuovi i Perecovi, že „nikoho přetvářet nebudou“. „To my změníme vaši temnou vládu na vládu osvícenou, postavenou na rovnosti, hodnotách a demokracii,“ sdělil. Šéf centristického Merecu Nican Horovic, jenž je první z Izraelců, kteří se otevřeně hlásí ke své homosexualitě a stojí v čele politické strany, Netanjahua vyzval, aby Perece z funkce odvolal. „Terapie ve jménu změny sexuální orientace je nebezpečná věc, která může mladé lidi dohnat i k sebevraždě. Ministrovy výroky jsou nejen nezodpovědné, ale mohou ohrozit životy. Nemůže odpovídat za budoucnost našich dětí,“ sdělil Horovic.