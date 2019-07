Šperky musí být výrazné, ale nesmí odvádět pozornost od ženy, říká izraelská designérka

Vyrůstala na Krymu, její rodina žije v Izraeli, kde mladá designérka také vystudovala, pak se ale rozhodla odejít za svým mužem do Česka. Rozhodla se živit šperky a vyšlo jí to. „Myslím si, že nejdůležitější je, aby šperky ladily s tím, kdo je nosí. A současně byly výrazné a zajímavé, ale neodváděly pozornost od osobnosti jejich majitele. Jak drobné tak i masivní šperky mohou splnit tyto požadavky,“ říká Vika Mayzel.

Lidovky.cz: Pocházíte z Izraele, kdy jste se přestěhovala do Česka?

V Česku žiju už třetím rokem, přestěhovala jsem se za svým manželem hned po ukončení studií.

Lidovky.cz: Design šperku jste studovala ještě v Izraeli, je velký rozdíl v tom živit se jako designérka tam a tady v Česku?

Nemůžu to přímo srovnávat, protože z Izraele jsem se odstěhovala hned po ukončení vysoké školy a v oboru jsem pracovala pouze během studia jako asistentka u jinych designérů. Na těchto pozicích jsem získávala hlavně technické zkušeností a do byznysu jsem neviděla. Svoji vlastní značku jsem začala rozvíjet už v Česku. Jednoznačně můžu říct, že trh v Izraeli je daleko nasycenejší, různorodější a je tam velmi vysoká konkurence. Jednak na straně nabídky, obzvlášť v Tel Avivu, kde se nachází izraelská diamantová burza, která je jedním ze světových center diamantového obchodu. Takže koncentrace designérů je zde poměrně velká. Na straně druhé, je tam velká poptávka po originálních věcech, včetně šperků – možná i kvůli teplému počasí – lidi nenosí rukavice, ale o to víc prstenů, místo teplých šál zase náhrdelníky, a logicky s krátkým rukávem se nosí i víc náramků. Poptávka vytváří nabídku, a navíc Tel Aviv sám o sobě laká hodně umělců.

Ze své zkušeností v Česku můžu jednoznačně říct, že založení vlastní značky obzvlašt na začátku vyžaduje trpělivost. První několik let je velmi náročných. Na investice jak finanční tak i časové. Ale pak se o vás lidé dozví, začnou vám důvěřovat a teprve potom se ustálí zákazníci, kteří zajistí víceméně stabilní příjem. Říká se, že bod zvratu pro novou značku přichází za 4 až 5 let od uvedení na trh, a v mém případě to souhlasí.

Lidovky.cz: Jak jste se poprala s češtinou, bylo pro vás těžké naučit se jazyk?

Narodila jsem se a vyrůstala na jihu Ukrajiny na Krymu a tedy můj první jazyk je ruština, dobře rozumím i ukrajinštině. Vzhledem k tomu, že čeština patří do stejné jazykové skupiny, měla jsem to relativně jednodušší, alespoň co se týče porozumění. Na druhou stranu je to i nevýhoda, protože to svádí k nějakým zkratkám nebo zdánlivým paralelám, které ale neplatí a je mnohem lepší přistoupit k tomu s čistým listem papíru a učit se gramatiku od nuly. Co si budeme povídat, pořad zápasím s koncovkami či skloňováním a pořád se učím správně rozlišovat spisovné a nespisovné výrazy. Jsem přesvědčená, že nejlepší způsob učit se jazyk je maximální praxe v prostředí, a proto jsem si stanovila za cíl nepoužívat angličtinu a pokud možno praktikovat češtinu všude, kde se dá. Na začátku to nebylo vůbec snadné, na druhou stranu investované úsilí se začalo rychle vyplácet a nest ovoce.

Lidovky.cz: Jaké šperky děláte nejraději?

Na tuhle otázku nemám jednoznačnou odpověď. Měla jsem období, kdy jsem pořád vymýšlela prsteny různých velikostí a složitosti, od jednoduchých na každodenní nošení až po komplexní geometrické tvary. Poslední dobou nejvíc nápadů realizuji v náušnicích. Nicméně, když vytvářím novou kolekci, snažím se šperky bilancovat tak, aby se vzájemně doplňovaly a tvořily celek.

Lidovky.cz: Chodí za vámi zákaznice s prosbou o originální šperk, který byste navrhla pouze pro ně? Děláte šperky na zakázku?

Ano, určitě. Je to sice po každé výzva, ale o to větší nadšení. Musím nejdříve pochopit, co zákazník přesně chce, pak navrhnout design a přenést ho na materiál, udělat prototyp nebo několik. A u toho ještě dodržet veškerá technologická omezení a nakonec ještě i zachovat svůj styl.

Lidovky.cz: S jakými materiály nejraději pracujete a proč?

Můj nejoblíbenější materiál je stříbro. V první řadě se mi libí jeho vzhled a barva. Kromě toho, z technického hlediska je to relativně měkký kov a tím pádem, dává určitou volnost v tvorbě, vymyšlení různých tvarů, textur a možnost oxidaci, kterou ráda využívám. Stříbro mám taky ráda kvůli různorodosti jeho barev, od měkkého a světlého odstínu až po hluboký šedý, který lze vytvořit právě oxidací.

Lidovky.cz: Máte na ženách raději drobné či masivní šperky?

Mám ráda obě varianty. Myslím si, že nejdůležitější je, aby šperky ladily s tím, kdo je nosí. A současně byly výrazné a zajímavé, ale neodváděly pozornost od osobnosti jejich majitele. Jak drobné tak i masivní šperky mohou splnit tyto požadavky.

Lidovky.cz: Nosíte šperky, které vyrábíte?

Samozřejmě! V zásadě toto byl prvotní impuls k tomu, abyych si založila vlastní značku - v první řadě jsem chtěla vytvořit šperky pro sebe. Mám ráda různé kombinace a ráda experimentuji - například několik masivních a jeden jemný prsten na jedné ruce. Celkově ale mám radši spíš větší šperky.

Lidovky.cz: Kdybyste se musela živit jinou prací, co byste chtěla dělat?

Neumím si představit pro sebe jinou práci než uměleckou. Líbilo by se mi dělat ilustrace pro dětské knihy nebo mít vlastní studio a dělat keramiku.

Lidovky.cz: Plánujete se ještě vrátit do Izraele, nebo se Česko stalo vaším domovem?

Kdybyste se mě zeptala před dvěma lety, řekla bych vám hned, že bych se ráda vrátila. Dnes to vypadá jinak a hodně se toho změnilo. Narodila se mi dcera, což je pochopitelně velká událost, která taky změnila i můj pohled na mnoho věcí. Například jsem přestala pracovat z domova a odstěhovala jsem dílnu do centra Prahy. To byl významný krok kupředu a dílna je tam pořád a navštěvují mne tam zákazníci, kterým ráda ukazují i zákulisí nebo proces tvorby. V Praze se cítím komfortně, mám ráda zdejší klima a atmosféru. Izrael a rodinu pořád pravidelně navštěvujeme a během poslední cesty před několika měsíci jsem si uvědomila, že se těším, až se vrátíme zpět. Takže ano, pravděpodobně se Česká republika pomalu, ale jistě stává mým domovem.

Lidovky.cz: Co vás nejvíce inspiruje?

Nejvíce mě inspiruje svět kolem - město, jeho tvary a architektura, propojení a výskyt přírodních elementů v něm.

Lidovky.cz: Díváte se venku po ženách a inspirujete se tím, jaké šperky rády nosí?

Nedívám se pouze na šperky, spíš se dívám a inspiruji se stylem oblékání a doplňků celkově. Často se dívám a snažím na navnímat vzhled jako takový nejen u žen, ale i u mužů, co nosí a jakymi šperky doplňují svůj outfit. Občas i naopak, v hlavě si domyslím, co by se hodilo k nějakému konkrétnímu vzhledu na ulici, jestli si dokážu představit nějaký nový náhrdelník nebo náušnice, které by k oblečení ladily. To je pro mne svým způsobem takové mentální cvičení a takto vymýšlím nové ještě neexistující šperky.