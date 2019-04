Výstava Snoubení. Čeští a slovenští návrháři představují svatební šperky

Jak ve snubním prstenu zachytit esenci jedinečné lásky? Jakým prstenem originálně požádat o ruku a který dar na svatbě nezapadne? Výstava Snoubení představuje jedinečnou tvorbu českých designérů v oblasti svatebního šperku a darů.

Ať už vás čeká svatba nebo jste pozváni jako hosté, zastavte se načerpat inspiraci od 1. května do 28. června do Galerie CZECHDESIGN. Uvidíte zde to nejlepší ze současné designérské produkce, která vzešla ze snoubení českého designu a lásky.



Své šperky představí 25 českých designérů, kteří ve svých dílnách vyrábějí originální snubní prsteny. Některé vzešly z produkce designérů, některé byly vytvořeny v rámci školních prací.