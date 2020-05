Jak porazit ekonomickou krizi? Nový Zéland navrhuje třídenní víkend

WELLINGTON/PRAHA Premiérka Nového Zélandu oslovila podnikatele, aby zvážili zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Chce tím totiž nastartovat cestovní ruch po koronavirové krizi. V turismu v zemi totiž pracuje na 15 procent obyvatel.

Novému Zélandu se díky brzkým a důsledně dodržovaným opatřením podařilo velmi rychle porazit pandemii koronaviru. Téměř pětimilionová země zaznamenala jen 1504 případů nákazy a pouhých 21 úmrtí. Jeho ekonomiky se však nákaza dotkla podstatně více.



Uzavření Nového Zélandu totiž zastavilo každoroční příval turistů, jejichž peníze představují v rámci státní kasy přibližně šest procent celého HDP. V oblasti cestovního ruchu je zaměstnáno přibližně patnáct procent ekonomicky aktivní populace, a je tedy logické, že se vláda premiérky Jacindy Ardernové snaží tento sektor udržet nad vodou.

Podle magazínu Forbes se tak šéfové vlád Nového Zélandu a Austrálie rozhodli v rámci uzavřeného světa vytvořit „cestovní bublinu“, která by umožnila oživení leteckého průmyslu obou zemí. Jen v roce 2019 totiž mezi státy cestovalo na 2,6 milionu lidí. Australané jsou pro cestovní ruch Nového Zélandu neuvěřitelně důležití – představují totiž zhruba 55 procent všech turistů v ostrovní zemi.

Představitelé těchto dvou států se tedy rozhodli, že v zájmu ochranných opatření proti koronaviru neobnoví letecké spojení s asijskými státy, ale umožní lidem cestovat mezi sebou. Riziko by mělo být údajně minimální, jelikož se oběma zemím podařilo koronavir prakticky porazit. Podle serveru Courrier International by se do této „cestovní bubliny“ měl koncem letošního roku připojit i Singapur.



Čtyři dny práce, tři dny volna

Vláda premiérky Ardernové má zároveň v záloze ještě mnohem ambicióznější plán na oživení turismu. V živě vysílaném videu na Facebooku, který se během pandemie stal jejím oblíbeným komunikačním kanálem s občany, premiérka ve čtvrtek oznámila, že se lidé během koronavirové krize naučili flexibilitě, a dodala, že by byla ráda, aby lidé mohli pracovat jen čtyři dny v týdnu. Zbytek času by tak mohli strávit cestováním po ostrovech.

Podle dostupných dat totiž celkově šedesát procent příjmů z turismu pocházelo z domácích zdrojů, a tak se premiérka domnívá, že pokud budou mít lidé stejné příjmy a více času, mohli by utratit na cestách i více peněz.

„V konečném důsledku toto rozhodnutí však závisí pouze na zaměstnancích a zaměstnavatelích,“ dodala premiérka s tím, že nechce podobné návrhy nařizovat. „Ale jak jsem již řekla, pandemie covid-19 nás naučila, že lidé dokážou být flexibilní a produktivní.“ Deník Le Monde k tomuto dodává, že se podle posledních průzkumů při zavedení čtyřdenního pracovního týdne zvedla produktivita zaměstnanců o dvacet procent.

Ardernová tedy vyzvala podnikatele, ať se nad nápadem zamyslí. Ne proto, že by to nutně pomohlo jejich podnikům, ale „protože by to dozajista pomohlo cestovnímu ruchu v této zemi“.