Novozélandský ministr rezignoval. Během karantény si vyjel na kole a procházel se po pláži

Wellington Novozélandský ministr zdravotnictví David Clark ve čtvrtek rezignoval na svůj post. Učinil tak poté, co během pandemie covid-19 opakovaně porušil pravidla karantény. Poprvé, když vyrazil s rodinou na procházku na pláž a podruhé, když se jel projet na kole.

Původně nabídl svou rezignaci již v březnu, kdy k incidentu s procházkou došlo. „Mojí povinností, jakožto ministra zdravotnictví, je nejen dodržovat veškerá vládní opatření, ale především bych měl jít občanům příkladem,“ řekl tehdy Clark podle serveru BBC. Kvůli přetrvávající koronavirové krizi ale na postu ministra zůstal.

Ve čtvrtek však Clark na tiskové konferenci oznámil, že podal svou rezignaci předsedkyni vlády Jacindě Adernové, a ta ji přijala. Došel prý k závěru, že jeho další působení ve vládě by bylo „nechtěným rozptýlením“. Pozornost by podle Clarka měla být soustředěna pouze na boj proti covidu-19.

Clark v posledních týdnech čelil kritice nejen za své osobní provinění během karantény, ale rovněž za údajné nezvládnutí situace ohledně testování lidí na letištích a neochotu převzít zodpovědnost.

Premiérka Adernová k rezignaci uvedla, že je důležité, aby vláda a především pak ministerstvo zdravotnictví mělo u lidí důvěru.



Sám Clark v prohlášení zdůraznil, že pro něj byla čest pracovat jako ministr zdravotnictví a že si této příležitosti velmi váží. „Rozhodnutí odejít bylo moje, do ničeho jsem nebyl tlačen,“ uvedl deník New Zealand Herald.

Nový Zéland byl přitom jako země uváděn příkladem. V polovině minulého měsíce premiérka oznámila, že země je oficiálně bez případů nemoci covid-19.

The collective effort of our team of five million continues to attract international attention. @nzlabour #level1 https://t.co/O3ZIEPkczO — David Clark (@DavidClarkNZ) June 10, 2020

Vláda se však nedávno stala terčem ostré kritiky. Stalo se tomu poté, co se ukázalo, že docházelo k poměrně velkému porušování karantény a nedostatečnému kontrolování na letištích. Podle serveru The Guardian se například dvě sestry dostaly do Británie bez toho, aniž by byly kontrolovány a později u nich nemoc byla potvrzena.

Po dobu třech týdnů v zemi nebyl hlášen jediný případ, aktuálně se země potýká s 18 aktivními případy, vyplývá z informací novozélandského ministerstva zdravotnictví.