Nový Zéland poráží koronavirus. K dosažení dobrých výsledků stačilo 10 dní karantény

WELLINGTON/PRAHA Novému Zélandu se boj s covid-19 až neuvěřitelně daří. Země má po 10 dnech karantény pozitivní výsledky, více uzdravených než nakažených za den a dokonce jen jednoho mrtvého. Stačilo jen zavést karanténu a dodržovat ji.

„Už je to více než dva týdny, co Nový Zéland zavedl opatření v boji proti koronaviru, která jsou tak přísná, že je zakázáno i koupání na pláži či lovení v buších. Nejde totiž o nezbytně nutné aktivity a všem nám řekli, abychom nedělali nic, co by mohlo zatížit záchrannou službu,“ napsala pro deník Washington Post novinářka Anna Fifieldová.

Obyvatelé ostrovního státu se mohou procházet či jezdit na kolech pouze ve svém sousedství. Lidé mají mezi sebou dodržovat odstup nejméně 1,8 metru a to i když jdou na nákup. Do obchodů smí naráz vejít jen přesně specifikovaný počet lidí, a tak zbývající zákazníci čekají ve frontě venku. Jeden ven, jeden dovnitř. Zavřené jsou i školy a Novozélanďané tak své ratolesti musí učit doma.

„Již během deseti dní se ale začalo ukazovat, že tento přístup funguje,“ píše Fifieldová. Počet nových případů nákazy koronavirem klesá již několik dní v kuse, navzdory vysokému počtu testovaných. Od úterý dokonce počet vyléčených během posledních 24 hodin překračuje počet nových případů. Ve čtvrtek Nový Zéland hlásil na 23 nově nakažených a 35 vyléčených lidí.

Země s necelými pěti miliony obyvatel k sobotě evidovala jen čtyři mrtvé a celkem 1312 nakažených, z nichž se 422 vyléčilo.

„Je to slibné,“ uvedla v úterý pro média ministryně zdravotnictví Ashley Bloomfieldová. Rychlé zlepšení situace tak mezi obyvateli vyvolalo touhu po uvolnění striktních opatření. Premiérka Jacinda Ardernová ale takové návrhy odmítá. Chce dokončit kompletní čtyřtýdenní karanténu celé země - tedy dvojnásobek inkubační doby covid-19. V posledních dnech ale uklidnila novozélandské děti, že velikonoční králíček a víla Zubněnka jsou vládou považováni za „nezbytnou pracovní sílu“ a že je během Velikonoc určitě navštíví.

V čem spočívá úspěch Nového Zélandu? Vláda reagovala velmi rychle a ostře. Zemi, kterou každý rok navštíví více turistů, než má obyvatel, 19. března uzavřela cizincům. Dva dny poté měla Ardernová velký projev ze své kanceláře. něco takového nezažil Nový Zéland od roku 1982. Premiérka oznámila, že její vláda připravila plán, podle kterého se země bude muset odebrat do karantény. O pár dní později pak premiérka dala občanům 48 hodin, aby se připravili na karanténu.

Karanténa byla nevyhnutelná

„Všichni jsme se báli, že skončíme jako Itálie nebo Španělsko,“ uvedl pro Washington Post zakladatel společnosti Warehouse Stephen Tindall. „Kdybychom vše nezavřeli rychle, trvalo by to mnohem déle. Navíc karanténa byla nevyhnutelná. Tak jsme to raději vyřešili ostře a rychle.“

Od středy 25. března museli všichni lidé, kteří nejsou považováni za „nezbytnou pracovní sílu“, zůstat ve svých domovech. „Krátce před půlnocí můj telefon zazněl jako siréna s upozorněním na textovou zprávu: ‚Chovejte se, jako byste měli covid-19. Zachrání to životy,‘“ popsala novinářka Fifieldová, podle které byla celá reakce na koronavir překvapivě apolitická. Opozice se snaží spíše vládě pomoci, než jí podkopávat nohy.

V případě Nového Zélandu pomohlo několik faktorů. Bylo jednoduché uzavřít hranice - je to přeci jen ostrovní stát. Vláda teď ale stojí před rozhodnutím, kdy a za jakých okolností hranice otevře. „Volný vstup do země nebude možný dokud bude virus na světě, nebo dokud nebude vyvinutá vakcína,“ konstatuje deník The Washington Post.