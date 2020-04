Nové případy koronaviru hlásí Japonsko, Thajsko a Singapur. Počet nakažených stoupá i na Filipínách

Tokio Japonské ministerstvo zdravotnictví oznámilo za uplynulý den 530 nových případů nákazy koronavirem. Čtyři lidé v neděli zemřeli, informoval server CNN. K pondělku země eviduje nejméně 7967 nakažených, včetně 712 případů infekce z výletní lodi Diamond Princess, která v únoru kotvila v karanténě nedaleko Tokia.

Celkový počet obětí na životech dosahuje 114 včetně 12 úmrtí souvisejících s výletní lodí. Nově nakažené má například i Thajsko nebo Singapur.

Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil minulé úterý v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav, který potrvá do 6. května. Guvernérům dává nouzový stav možnost vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Jak ale upozornila agentura Reuters, na rozdíl od jiných zemí nemohou japonské úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

Koordinátor krizové pomoci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan před pár dny Japonsko vyzval k zesílení ochranných opatření. Země totiž podle něj na několika místech včetně prefektury Tokio zaznamenala pacienty, u kterých není jasné, od koho se nakazili. To bývá známkou toho, že šíření nákazy v zemi není pod kontrolou. Ačkoliv se místní úřady původce nákazy snaží najít, měly by podle Ryana na některých místech omezení pohybu obyvatel preventivně zpřísnit.



Jižní Korea v pondělí informovala o nejméně 116 lidech, kteří už byli označeni za vyléčené, ale teď měli opět pozitivní test na koronavirus. Úřady sice evidují jen 25 nově nakažených, nicméně nárůst počtu opětovně nemocných pacientů vyvolává obavy. Úřady se snaží veškeré případy vyšetřit. Spíše než opakovaná infekce se ale podle Korejského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) mohla objevit reaktivace viru. Podle některých odborníků mohou být na vině také chybné testy. Jiní uvádějí, že pacienti mohou mít v těle stále zbytky viru, aniž by je ohrožoval na zdraví a aniž by byli infekční.

Thajsko v pondělí oznámilo 28 nových případů nákazy koronavirem a dvě úmrtí. Osmnáct z nových případů má souvislost s předchozími infikovanými. Většina nakažených je v metropoli Bangkoku, celkem Thajsko eviduje 2579 nakažených a 40 obětí, 1288 pacientů se vyléčilo.

O 233 nových případech informovalo singapurské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet nakažených se tak v tomto městském státě vyšplhal na 2532. Nová vlna nákazy se v Singapuru objevila poté, co bylo zaznamenáno mnoho takzvaně importovaných případů, tedy od lidí, kteří se vrátili z Evropy a z USA. Na onemocnění covid-19 zemřelo v Singapuru osm lidí, zhruba 560 se jich vyléčilo.

Filipíny hlásí 18 úmrtí a 284 nově nakažených. Celkově tak počet mrtvých v souvislosti s koronavirem v zemi vzrostl na 315, infikovaných je 4932 a 242 pacientů se vyléčilo.