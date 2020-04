Domácí idylu během karantény často střídají hádky. Mnoho vztahů se pak bortí zbytečně, říká párový terapeut

PRAHA Nejprve nadšení z tolik potřebných společných chvil, jásot dětí, že nemusí do školy, hodiny strávené u televize. Po pár dnech domácí idylu střídají hádky, výčitky, pocit odcizení, samoty. Vedle pandemie straší v časech koronavirového domácího vězení páry či rodiny po celé zemi také ponorková nemoc.

Láska přitom léčí a posiluje imunitu, shodují se odborné studie. Ne v každé domácnosti má ale nyní své pevné a neotřesitelné místo.



„Spousta vztahů se přitom rozpadne zbytečně,“ řekl pro Lidovky.cz psycholog a párový terapeut Pavel Rataj, který důrazně varuje před unáhlenými soudy a kroky. K těm by mělo dojít až po dvou či třech měsících po ukončení mimořádné situace, zkrátka až po ověření.

„V tuto chvíli, která je velmi extrémní, přeceňujeme pocity ze vztahu a zoufalství. Děláme základní chybu, protože generalizujeme, že to, co se teď děje a co teď cítíme, odpovídá nekvalitě našeho vztahu a že v něm nechceme žít,“ dodal. Současné pocity, napětí, chování a prožívání jsou podle Rataje přirozené, dočasné a nedá se jimi nyní posuzovat partnerské soužití. „Bude důležité, až se současná opatření uvolní, aby lidé přestali řešit a hodnotit vztahy, ale vrátili se k sobě a vydýchali se každý sám za sebe,“ zdůraznil.

Některá zranění či rány se totiž dají odžít, ale řada lidí se o to patrně ani nepokusí. „Hodně lidí se pak zbytečně rozvede, protože to, co se jim stalo, vůbec nezpracují, nebudou tomu rozumět a rovnou půjdou za rozvodovými právníky,“ shrnul.

Klidně si jde do práce...

Na váhy staví nyní své patnáctileté manželství pětačtyřicetiletá paní Hanka, která spadá podle Rataje do skupiny nejvíc ohrožené. Tedy té, kde už partnerská krize bujela před koronavirovým běsněním. „Všude slyším, jak si máme užívat domácí pohodu a dělat věci, na které dřív nebyl čas. U nás je to ale přesně naopak. Pracuji teď z domova a k tomu musím stíhat učit děti, vařit a obstarávat chod celé domácnosti. Manžel si chodí nadále do práce a dělá, jako by se nic nezměnilo,“ řekla pro Lidovky.cz Hana, která pracuje jako účetní nedaleko Prahy. „Nepomůže mi vůbec s ničím. Hádali jsme se kvůli tomu i dřív, ale v současné době se to zhoršilo, ke štěstím a láskou oplývající domácnosti máme tedy hodně daleko,“ dodala.

Psychologové se v takovýchto případech shodují: současná situace krizi ještě prohloubí. „Ve chvíli, kdy jsou spolu lidé více, než jsou zvyklí, vystupňují se problémy, které mezi nimi byly už předtím,“ potvrdil webu Lidovky.cz psycholog Petr Šmolka. Mnohdy stačí jen drobnost v podobě neodneseného hrnku ze stolu či hromádka oblečení na židli a spustí to kanonádu starých křiv a bolů. Je odšpuntováno, už to nejde vzít zpátky.

„Může se také stát, že vnější konflikt partnery spojí, jsou totiž nyní na jedné lodi. Ale je to dočasné, s velkou pravděpodobností se pak jejich vzájemný konflikt vrátí a začne se to hroutit,“ doplnil Rataj.

Společná jídla i relaxace

Ne všechny trhlinami poničené vztahy ale musí skončit před soudem či mediátorem. Mnohdy stačí pocity si v klidu vyříkat a hlavně udělat si přes den i chvilku pro sebe, posedět si ve vlastní samotě. „Hned po vyhlášení karantény, kdy jsme se oba s manželem a dětmi ocitli doma uzavřeni v našem klasickém panelákovém bytě, jsme si nastavili jasná pravidla. Ráno vstaneme, společně se nasnídáme a pak si každý až do oběda děláme svoji práci a úkoly, po společném obědě v tom pokračujeme a navečer se zase těšíme, co si společně uděláme k večeři a jaký film si pustíme. Naše děti už jsou větší, samostatné, takže velká starost nám tímto odpadá,“ svěřila se serveru Lidovky.cz paní Věra. Její příběh je podle některý expertů učebnicový, právě takto by se měly rodiny v době omezení stmelovat.

„Ke zvýšení tolerance přispěje dodržování pravidelného denního režimu s alespoň přibližným časovým harmonogramem,“ napsala psycholožka Laura Janáčková. Dobré je do společně stráveného dne zařadit i společnou relaxaci ať už v podobě hraní stolních her, či prohlížení fotografií. Samozřejmě zapomenout se nesmí ani na pohyb, byť nyní omezený. Lehké cviky snese i obývák.

S návody střídmě

Před přílišným sledováním různých návodů a rad, jak by měl nyní ideální vztah vypadat, ale někteří odborníci varují. „Obávám se, že lidé budou najednou ještě víc v úzkosti, že se nechovají správně, že jim to nefunguje. A samozřejmě jak už to v partnerství bývá, je mnohem těžší si přiznat vlastní chybu, tak to hodíme na partnera. A tady začíná průšvih,“ podotkl Rataj, který mimo jiné působí jako viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Sáhnout si do vlastního svědomí je podle Rataje mnohem těžší a většina to neudělá. Šanci dává jen pěti až deseti procentům. „Spousta lidí to totiž ani neumí, neví, jak se obrátit k sobě, jak se vnímat. Navíc je to často i bolavé, a tak to stejně nakonec hodí na partnera či vtah jako takový,“ upozornil.

Vztahový scénář uzavírá ještě jedna skupinka – popírači. Tedy ti, kdo vše popřou, zastabilizují a pak padnou. „Tomu se říká posttraumatický šok, přijde v horizontu tří až šesti měsíců po uklidnění současné situace,“ uvedl Rataj s tím, že s sebou mohou strhnout i svůj vztah. „Naším úkolem nyní je, abychom na všechny eventuality lidi připravili, aby se nebáli vlastních pocitů a aby si uměli sáhnout po pomocné ruce,“ uzavřel Rataj.