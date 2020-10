Jako kterýkoliv jiný pacient. Trump se léčí z covidu-19 remdesivirem, cítí se dobře

Washington Americký prezident Donald Trump (74) byl v noci na dnešek (v pátek večer místního času) převezen do vojenské nemocnice poté, co se u něj ve čtvrtek potvrdil koronavirus. Lékař Bílého domu oznámil, že Trump začal brát lék remdesivir, ale že nepotřebuje kyslíkovou podporu, informovala dnes agentura Reuters. Trump v sobotu ráno z nemocnice na twitteru napsal, že se cítí dobře.

„Mám se dobře, myslím! Děkuji všem. S láskou!!,“ napsal dnes ráno SELČ na twitteru Trump. Už po převozu do nemocnice zveřejnil na twitteru video, natočené krátce předtím, na němž řekl, že je mu velmi dobře. „Chci všem poděkovat za obrovskou podporu,“ řekl Trump na videu. „Myslím, že je mi velmi dobře,“ dodal Trump.



Lékaři Trumpovi v pátek doporučili strávit „pár dní v nemocnici z preventivních důvodů“. Do vrtulníku, který Trumpa do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Bethesdě nedaleko Washingtonu přepravil, došel prezident sám v obleku a s roušku na obličeji. Zamával přitom novinářům, aniž by se zastavil a něco jim řekl. Podle agentury AP má Trump v nemocnici apartmá vybavené tak, aby mohl dál vykonávat prezidentský úřad.

V pátek večer místního času Trumpův lékař oznámil, že prezident je unavený, ale v dobré náladě, a že mu byl podán experimentální lék vyvinutý farmaceutickou společností Regeneron, u něhož se prokázaly dobré výsledky v klinických studiích u menšího počtu pacientů. Podle Conleyho dostává Trump i zinek, vitamín D, aspirin, famotidin a melatonin.

Později Conley oznámil, že Trump nepotřebuje podpůrný kyslík, ale že po konzultaci se specialisty u něj zvolili léčbu remdesivirem a že už dostal první dávku tohoto léku. Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při léčbě nemoci covid-19.