Středem Trumpova turné byla Ivanka. Diplomat: Zbytku světa se to jeví, jako bychom se stali konstituční monarchií

WASHINGTON/PRAHA Jen velice málo Američanů mělo ve svém životě možnost vkročit do izolované Severní Koreje, země s jaderným arzenálem a diktátorem. Neděle tak byla pro mnohé překvapením. Hranice KLDR překročil americký prezident Donald Trump a to v doprovodu své dcery Ivanky.

Sedmatřicetiletá poradkyně Bílého domu sehrála v prezidentově asijském turné velmi významnou roli. Vše začalo již ekonomickým summitem G20. Ivanka seděla vedle svého otce, když byly představovány první dámy, a účastnila se i několika jednání se stáníky, kde její přítomnost údajně hlavy států zaskočila. V rámci několikadenní cesty spojila rodinné vazby s diplomatickou prací, která bývá ve většině zemí vykonávána profesionály, kteří strávili roky studiem a přípravami na podobné momenty.



Na summitu dokonce zastoupila i tiskovou mluvčí a v jednom z videopříspěvků zhodnotila setkání prezidenta s indickým premiérem Narendrou Modim. A nezůstala jen tam. Pokusila se i vést dialog se státníky mimo jednání. Jeden z nepříliš zdařených pokusů zaznamenala na kameru kancelář francouzského prezidenta.

Video ukazuje, jak se Ivanka Trumpová snažila zapojit do konverzace britské premiérky Theresy Mayové, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kanadského premiéra Justina Trudeaua a šéfky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagarde, kteří nebyli z přítomnosti Trumpovy dcery zrovna nadšení.

Vliv na otce

Ivanka Trumpová měla každopádně význačnou pozici v Japonsku i Jižní Koreji a to i díky svému vlivu na prezidenta. Podle deníku The Washington Post se po otcově boku objevila i proto, že zjevně v rámci administrativy nemá konkurenci.

Ivanka Trumpová a ministr zahraničí Mike Pompeo na americké vojenské základně Osan v Jižní Koreji.

V rámci administrativy je však v šedé zóně a není jasná její pozice. Během zahraniční cesty několikrát vzala místo na slunci kariérním diplomatům včetně ministra zahraničí Mikea Pompea. Ivanka seděla na prominentních místech a objevila se i na prezidentových jednáních, na která nebyl přizván Pompeo.

Podle kritiků však její přítomnost na jednáních není ideální pro obraz USA ve světě. Navíc funkce Trumpové nezapadají do žádné oficiální kategorie. Ani do role dcery prezidenta, ani poradce. A podle odborníků to nevysílá navenek dobrý signál.

„Zbytku světa se to jeví, jako bychom se stali konstituční monarchií,“ sdělil médiím bývalý velvyslanec USA v Jižní Koreji Christopher Hill s tím, že diplomatům nemusí být jasné, s kým komunikovat. „Snižuje to naši důvěryhodnost a ukazuje spojencům, že jediní na kom záleží, jsou Trumpovi.“

Zastínila Boltona

Prezident to však vnímá jinak. Dcera byla prý po jeho boku, protože se na přípravách cesty podílela pomalu stejně jako ministr Pompeo. Oba tak dostali možnost pozdravit americké jednotky na vojenské základně Osan. Objevily se již i spekulace, že Trump se snaží dceru protlačit více do záře médií, aby pro něj následně byla efektivnější pomocí v rámci předvolební kampaně.

Zatímco s Pompeem Ivanka o místo na slunci soupeřila, s poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem svedla nerovný boj a naprosto jej zastínila. Namísto návštěvy KLDR odletěl do Mongolska.

Ivanka Trumpová se stala jedním z mála Američanů, kteří vkročili do KLDR.

Sama prezidentova dcera o procházce na území KLDR uvedla, že to byl „bizarní“ zážitek. Pohybovala se totiž na území mezi vojenskými zařízeními v demilitarizované zóně, kam je přístup Američanům i Jihokorejcům prakticky zapovězený.



Ne všem se ale její přítomnost v demilitarizované zóně zamlouvala. „Nebyla to správná doba, aby Trump přivedl děti na jednání,“ uvedla pro média specialistka na severokorejský režim Jenny Townová z Stimsonova centra.