‚Jeli jsme na dovolenou a nějak skončili v Islámském státu.‘ Zadržená britská rodina se chce vrátit domů

Londýn Britská rodina, jež byla v lednu zadržena v Sýrii kvůli podezření z kontaktu s teroristy IS, prosí svou domovinu, aby se mohla vrátit zpět do Spojeného království. Matka Safíja Zajnabová s dcerami Aslám a Sabar by chtěly opět žít normální život ve svobodě. Rodinu, která je v Sýrii již o roku 2014, vyzpovídala novinářka stanice Channel 4 krátce poté, co Syrské demokratické síly osvobodily malé východosyrské město Hajin z područí Islámského státu.

„Moc nám chybí svoboda, volnost. Už se nechceme pořád bát,“ sdělila starší z dcer Aslam. Obě sestry během pobytu v „chalífátu“ už porodily vlastní děti. Nyní po pádu islámského státu se chtějí vrátit do Anglie, aby svým dětem mohly dát normální život, tvrdí Aslam. Muž, za něhož se samozvaném chalífátu provdala, byl přitom před rokem zabit, píše britský server Daily Mail.

Aslam dále hovořila o těžkostech, které život v Sýrii přináší. „Arabové ženám nikdy nepomáhají, jen postrkávají k svatbě. Kultura zde je úplně jiná. Nikomu nemůžete věřit.“

Sama prý nevěděla, že skončí v Sýrii. Myslela, že jedou na dovolenou do Turecka. Jakým způsobem nakonec skončila v náručí islamistů, nedokáže pochopit.

Její otec zůstal doma v britském Didsbury. Jeho manželka se podle jeho slov před pěti lety sebrala a s oběma dcerami ho opustila, protože s ním nebyla šťastná. Měl však dojem, že jsou v Saúdské Arábii, o které jeho žena často hovořila.

Policie ho několikrát kvůli jeho rodině vyslýchala. Vůbec však neměl potuchy, že by se žena s dcerami mohla nacházet v Sýrii. „Nikdy se neprojevovaly nějak odvážně, spíš byly mírné a jemné. Nemyslím si, že by měly v plánu se přidat k Islámskému státu,“ dodává.