Jemenští povstalci prý navzdory kroku USA neopustí mírová jednání s OSN a Saudskou Arábií

Saná Jemenští šíitští povstalci známí jako Húsíové neopustí mírová jednání s OSN a Saúdskou Arábií, navzdory rozhodnutí Spojených států označit je za zahraniční teroristickou organizaci. Agentuře Reuters to řekl hlavní vyjednavač Íránem podporovaných Húsíů Muhammad Abdas Salám.

Dosluhující americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že rozhodnutí zařadit Húsie na teroristický seznam vstoupí v platnost s koncem administrativy prezidenta Donalda Trumpa 19. ledna. V důsledku kroku budou proti hnutí jemenských šíitských povstalců a třem jeho lídrům uvaleny americké sankce.



„Tyto (mírové rozhovory) s rozhodnutím (USA) nikterak nesouvisejí,“ uvedl Abdas Salám s tím, že krok Washingtonu neomezí pohyb povstalců ani jejich mezinárodní vztahy. Upřesnil, že komentář se týká jednání o klidu zbraní s Rijádem i snah konflikt ukončit s pomocí OSN. „Nepřestaneme usilovat o mír v Jemenu... je naší odpovědností jednat, abychom ukončili válku a blokádu,“ uvedl Abdas Salám, který je zároveň mluvčím Húsíů.

Dříve dnes tři vysoce postavení představitelé OSN vyzvali Spojené státy, aby své rozhodnutí zapsat Húsie na seznam teroristů odvolaly. V případě, že se tak nestane, může podle nich v Jemenu propuknout největší hladomor na světě za poslední desítky let. Zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths, který loni stál v čele snah obnovit mírová jednání, která se naposledy konala v prosinci 2018, Radě bezpečnosti řekl, že americký krok může rozhovory zkomplikovat. Zároveň vyzval Washington, aby své rozhodnutí odvolal z humanitárních důvodů.

„Rozhodnutí nebude mít žádný politický ani vojenský dopad kromě toho, že zhorší humanitární situaci v Jemenu, který již čelí blokádě,“ uvedl Abdas Salám.

Koalice v čele se Saúdskou Arábií, která se do války proti Húsíům zapojila v roce 2015 poté, co povstalci vyhnali mezinárodně uznanou vládu z hlavního města Saná, na dovoz zboží do Jemenu dohlíží.

Rozhodnutí Trumpovy administrativy zakazuje Američanům s jemenskými povstalci obchodovat. Pomoc povstaleckému hnutí budou USA považovat za trestnou a zároveň mají Húsíům být zmražena jakákoliv aktiva vázaná na USA. Saúdská Arábie, která se opakovaně stala terčem přeshraničních útoků Húsíů, nejnovější krok USA uvítala.

Rijád loni zahájil jednání s Húsii ve snaze nákladnou válku, v níž přišlo o život na 100 000 lidí, ukončit. Na humanitární pomoci aktuálně závisí asi 80 procent jemenské populace.Konflikt v Jemenu bývá často označován za zástupnou válkou Saúdské Arábie a Íránu. Húsíové ale tvrdí, že bojují proti zkorumpovanému režimu a odmítají, že by byli pouhými loutkami Teheránu.

Abdas Salám řekl, že jakákoliv dohoda o plošném klidu zbraní by měla obsahovat „humanitární řešení“, které umožní dovoz paliva, znovuotevření letišť a přístavů a připraví půdu pro politická jednání.