Povstalci svolili, OSN plánuje kontrolu opuštěného tankeru u břehů Jemenu. Hrozí katastrofický únik ropy

Sana/New York Jemenští povstalci dali OSN dlouho očekávané povolení k návštěvě a kontrole opuštěného tankeru u jemenského pobřeží. Podle odborníků hrozí, že z plavidla unikne velké množství ropy do Rudého moře. Tým OSN by měl k tankeru dorazit koncem ledna či začátkem února, napsala dnes agentura Reuters s odvolánín na mluvčího OSN.

Tanker FSO Safer starý 46 let kotví u jemenského přístavu Hudajdá, který kontrolují Húsíové. Plavidlo neprošlo prakticky žádnou údržbou od vypuknutí války před pěti lety mezi Húsíi podporovanými Íránem na straně jedné a jemenskou vládou s podporou koalice v čele se Saúdskou Arábií na straně druhé. Na tankeru je přes milion barelů ropy a podle OSN by její případný únik mohl být až čtyřikrát větší než v případě havárie Exxonu Valdez v roce 1989, kdy do vod u Aljašky vyteklo 100 000 tun ropy.



Ropa z tankeru FSO Safer by podle OSN mohla ohrozit nejen mořskou faunu a flóru, ale mohla by mít dopad také na život místních lidí a přerušit dodávky humanitární pomoci, upozornila zpravodajská stanice BBC. Válka v Jemenu si přitom vyžádala již 100.000 životů a způsobila humanitární problémy, které OSN hodnotí jako nejhorší současnou krizi na světě. Generální tajemník OSN António Guterres nedávno varoval, že v Jemenu bezprostředně hrozí propuknutí největšího hladomoru na světě za uplynulá desetiletí.



Jemenští Húsíové povolili OSN přístup k tankeru již v červenci, dřívější dohoda ale nebyla realizována. Současné pozvání má formu oficiálního dopisu od húsíjského ministra zahraničí. „Jde o důležitý krok vpřed v této kriticky důležité věci,“ sdělil mluvčí OSN Stéphane Dujarric. OSN nyní plánuje zhodnotit stav plavidla a zajistit jeho lehkou údržbu.