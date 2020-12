Jižní Korea umožní popovým zpěvákům až o dva roky odložit vojenskou službu, i kvůli skupině BTS

Soul Jižní Korea umožní mladým popovým zpěvákům odložit termín nástupu na povinnou vojenskou službu. Mladí zpěváci budou moci podle zákona, který v úterý schválil korejský parlament, požádat až o dvouletý odklad, informuje agentura Reuters.

Podle jihokorejské ústavy musí muži nastoupit na 20 měsíců dlouhou vojenskou službu nejpozději během 28. roku věku. Na odklad dosud měli nárok pouze hudebníci zabývající se vážnou či lidovou hudbou nebo sportovci ocenění na olympijských hrách či jiných významných mezinárodních soutěžích.



Média upozorňují, že změna zákona byla navržena v září jen krátce poté, co do amerických hitparád pronikla korejská popová skupina BTS se svým hitem Dynamite. Nejstarší ze členů kapely, zpěvák Jin, oslaví 28 let v pátek. Druhý nejstarší člen, rapper Suga, pak v březnu příštího roku. Ostatní členové kapely jsou o několik let mladší. Pokud změny zákona využijí, členové tohoto hudebního tělesa budou moci nastoupit do armády až v průběhu 30 roku svého věku.

To, že změna zákona reagovala na situaci skupiny BTS, navrhovatelé zákonu neskrývají. „Jistý počet korejských mužů ve věku kolem 20 let, a to včetně členů kapely BTS, má často obtíže rozvinout svůj talent kvůli vojenské službě,“ uvedl jeden z navrhovatelů novely Čon Jon-ki z Demokratické strany. Podle něj ale odklad neznamená, že se pro zpěváky povinnost sloužit v armádě ruší.

Samotná kapela ani její zástupci změnu zákona nekomentovali. V uplynulých měsících ale členové BTS uznali, že o dopadech vojenské služby na aktivity skupiny hovoří.

Na odklad nástupu do armády ale budou mít nárok jen hudebníci a zpěváci, kteří dostali vyznamenání za šíření korejské kultury nebo jim ministerstvo kultury uzná zásluhu na budování dobré pověsti Jižní Koreje.