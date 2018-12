‚Jsem to opravdu já.‘ Prezident Nigérie čelí pomluvám, že zemřel a vládne jeho klon

KRAKOV Nigerijský prezident Muhammad Buhari se v posledních dnech potýká s poněkud absurdní kritikou. Objevují se totiž tvrzení, že loni zemřel a byl nahrazen klonem. Během účasti na klimatické konferenci v Polsku se jej na tento dotaz dokonce ptali novináři. Prezident tvrzení označil za „ignorantské pomluvy“.

„Jedna z otázek, která přišla na řadu dnes na setkání s Nigerijci v Polsku, byla otázka, zda jsem byl naklonován či nikoliv,“ uvedl v neděli na Twitteru nigerijský prezident Buhari. „Tyto ignorantské pomluvy mě nepřekvapují, mnoho lidí si přálo, abych zemřel, když jsem byl loni na zdravotní dovolené.“



Buhari opustil v roce 2017 několikrát svou rodnou zemi, aby podstoupil náročnou léčebnou proceduru v Londýně. Při jedné z příležitostí dokonce odjel na více než tři měsíce. Jeho absence následně vyvolala řadu spekulací nejen o prezidentově zdraví. Společně s nimi se však začaly objevovat i falešné zprávy o tom, že zemřel.

Prezident Nigérie (vlevo) v roce 2015.

Podle prezidentových tvrzení na sociálních sítích včetně Facebooku a Instagramu tyto zprávy vedly mnohé občany k tomu, že psali jeho viceprezidentovi Yemimu Osinbajovi, aby nastoupil do pozice prezidenta.

„Zahanbilo jej to. Probírali jsme to, když mě navštívil během mé rekonvalescence,“ uvedl Buhari. „Mohu vás ujistit, že jsem to opravdu já. Později budeme tento měsíc slavit mé 76. narozeniny. Jsem stále silný!“

Jste to vy, nebo ten Džubril ze Súdánu?

Mluvčí prezidenta Garba Shehu napsal na Facebook, že se jeden z Nigerijců v Polsku zeptal prezidenta na setkání v Krakově, jestli je to opravdu prezident, „nebo ten dvojník ‚Džubril ze Súdánu‘.“

Nigerijský prezident byl v Polsku na návštěvě kvůli Klimatickému summitu OSN. Bývalý generál byl zvolen do pozice prezidenta v roce 2015 a to na počtvrté od doby, kdy byl v roce 1985 odsunut od moci. V roce 1983 se dostal do vedení země díky vojenskému puči, ale v čele zůstal jen dva roky, než jej další vojenský puč sesadil.