Kdo je šedá eminence italské politiky? Na škole hltal spisy Marxe i Guevary, vtipkuje o své homosexualitě

ŘÍM/PRAHA Mluvčí italského předsedy vlády Rocco Casalino se obratně pohybuje ve světě médií a podle některých tahá i za nitky, za které by neměl. A bere větší plat než samotný premiér.

Ve škole se mu němečtí spolužáci posmívali, že je „jenom Ital“. Hltal spisy Karla Marxe i Che Guevary, dnes mu prý ale krajní levice nic neříká. Neváhá se pochválit („všichni byli ohromeni, jak jsem dobrý“), na druhou stranu si klidně přisadí ke vtipům na účet své vlastní homosexuality.



Rocco Casalino, sedmačtyřicetiletý mluvčí italského premiéra Giuseppe Conteho a šéf jeho tiskového odboru, se na veřejnosti ukazuje v perfektně padnoucím obleku, jeho kariéra však rozhodně není tuctová. A ve svém životaběhu má i momenty, které se v oficiálních životopisech příliš často nevyskytují.

Casalino se dostal do veřejného povědomí v roce 2000 účastí v televizní reality show Velký bratr. Podle svých slov tehdy v sobě objevil „určité rysy exhibicionismu“ a zřejmě se mu to osvědčilo, protože se dostal až do předposlední epizody. Pak už to šlo ráz na ráz: Casalino začal migrovat nejprve jako host, později jako moderátor a komentátor mezi řadou italských televizních kanálů. Spektrum bylo široké, od čisté zábavy přes publicistiku až po tvrdý hazard.

S politikou začal Casalino koketovat krátce poté, co jeho „kolega z branže“, populární komik a účastník řady televizních show Beppe Grillo založil populistické Hnutí pěti hvězd (M5S). Kandidaturu v regionálních volbách v Lombardii v roce 2011 ještě Casalino vzdal, ale už o tři roky později se stal mluvčím senátního klubu M5S. Svých bohatých zkušeností s mediálním světem dokázal využít až na dřeň: v kuloárech se brzy začalo šuškat, že o tom, který politik M5S do které veřejné debaty půjde rozhoduje jediný člověk: Rocco Casalino. Mluvilo se o „blacklistech“ novinářů i o tom, jak se Casalino snažil úkolovat moderátory co do aranžmá debat.

Jeho hvězdnou hodinu pak předznamenaly parlamentní volby v březnu 2018, po nichž se M5S – tehdy pod vedením současného ministra zahraničí Luigiho Di Maia – dostalo do vlády. Nový premiér se hledal několik měsíců a nakonec se jím stal do té doby neznámý profesor práva Giuseppe Conte. A do vládního paláce si sebou přivedl Casalina jako tiskového mluvčího.

„Malá“ kancelář, velký plat

Conte je technicky bezpartijní, byť jej italská média považují za názorově blízkého Hnutí pěti hvězd. V tom spočívá i dvojznačnost Casalinovy role: nejednou se jej novináři ptali, v jaké roli že to vlastně vystupuje.

Casalino sice nepopírá, že s Hnutím pěti hvězd komunikaci nepřerušil, od doby, kdy je Conteho mluvčím, ale svým starým přátelům prý pouze „několikrát podal pomocnou ruku“. A že by snad nějak tahal za zákulisní nitky odmítá.

„O tom teď rozhoduje Di Maio, on je přece šéfem,“ řekl loni podle listu Corriere della Sera Casalino (Di Maio na funkci předsedy M56 rezignoval v lednu 2020). Casalinovou pozicí neotřásla ani politická krize na podzim 2019, kdy se sice vyměnil koaliční partner M5S (krajně pravicovou Ligu vystřídala středolevá Demokratická strana), premiérem se ale znovu stal Conte. A na své pozici zůstal i „spin doktor“ Casalino.

Jedna z historek, kolujících kolem Casalina, popisuje scénu, když se poprvé dostavil do římského paláce Chigi, oficiálního sídla italského premiéra. „To je nějaké malé, ne?“ měl říci Casalino poté, co jej uvedli do kanceláře tiskového mluvčího.

Malý ale rozhodně není Casalinův plat. Úřad italského premiéra totiž před nedávnem „v rámci zvyšování transparentnosti“ zveřejnil seznam svých zaměstnanců včetně částek, které za svoji práci pobírají. U Casalinova jména „svítí“ částka 169 557 eur (v přepočtu více než 4,5 milionu korun), což je více než základní plat poslanců, senátorů, ba i samotného premiéra.