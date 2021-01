Kdo může za smrt exšéfa slovenské policie? Podle psychologa sebevraždě nic nenasvědčovalo

Bratislava/Praha Slovensko se stále ještě nevzpamatovalo ze šoku, kterou vyvolala sebevražda někdejšího policejního prezidenta Milana Lučanského. Jednapadesátiletý generál policie si sáhl na život na sklonku roku ve vazební věznici ve východoslovenském Prešově. Svým zraněním následně podlehl. Při vyšetřování vyšlo najevo, že se policejní důstojník oběsil na smyčce z teplákové bundy, již si přivázal o rám vězeňské postele.

I když byl pravidelně kontrolován každou půlhodinu ostrahou, využil zřejmě desetiminutového intervalu, který uplynul mezi poslední kontrolou a chvílí podávání večeře přes okénko ve dveřích cely. Když Lučanský nereagoval a jídlo si nepřevzal, vnikli příslušníci vězeňské stráže dovnitř a začali s jeho oživováním, což se jim podařilo. Lučanský byl následně převezen v kritickém stavu do nemocnice v Prešově. O den později zraněním podlehl.



V rámci policie se Lučanský podílel mj. na vyšetřování někdejšího mafiánského bosse Mikuláše Černáka. Dotáhl to postupně přes pozici 1. náměstka policejního prezidenta až do čela sboru. Stalo se tak v roce 2018, a to i v důsledku vyšetřování okolností vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka, jež před třemi lety otřásla Slovenskem.

I když byl Lučanský považovaný za chráněnce dlouholetého ministra vnitra Roberta Kaliňáka, bylo s jeho jmenováním spojeno očekávání, že policie začne rozkrývat pozadí novinářovy vraždy, včetně možných souvislostí s aktivitami vlivných podnikatelů a politiků. Po změně vlády loni v srpnu dosavadní policejní prezident rezignoval. Jedním z důvodů byly neshody s novým ministrem vnitra Romanem Mikulcem.

Půlmilionový úplatek

Začátkem loňského prosince slovenská Národní kriminální agentura (NAKA) Lučanského zadržela pro podezření, že přijal úplatky až do výše půl milionu eur (přes 13 milionů korun). Spolu s ním tehdy byli v rámci operace s krycím názvem „Jidáš“ obviněni další představitelé slovenské policie i tajné služby, a to kvůli korupci, vyzrazování utajovaných skutečností a vydírání. Skutečnost, že Lučanský měl přijímat úplatky, potvrdilo několik jeho bývalých spolupracovníků. Za to mu mohl soud vyměřit trest v rozmezí od deseti do patnácti let.

Vzhledem k závažnosti vznesených obvinění se bývalý policejní prezident nacházel v takzvané koluzní vazbě. Důvodem bylo, že se prokurátor i soud obávali, že by mohl ovlivňovat výpovědi ostatních obviněných nebo svědků, případně mařit důkazy.

Lučanský se měl podle informací některých slovenských sdělovacích prostředků pokusit o sebevraždu již o několik týdnů předtím. I když generální prokurátor Maroš Žilinka tyto zprávy později vyvrátil, přesto byla u někdejšího šéfa policie z preventivních důvodů zpřísněna kontrola. Poskytována mu začala být i intenzívní psychologická pomoc.

Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková proto čelí výzvám, aby rezignovala. Ona sama se chce zasadit o co nejrychlejší vyšetření případu. Dosud dal kvůli celé záležitosti k dispozici svou funkci pouze ředitel slovenské vězeňské správy Milan Ivan. Podle psychologa, který s ním naposledy před pokusem o sebevraždu hovořil, prý nic nenasvědčovalo tomu, že by sám sebe chtěl připravit o život.

Premiér Matovič vyjádřil Lučanského rodině soustrast. Jeho příchod do čela policie označil za „výraznou změnu k lepšímu“. Zároveň předseda vlády uvedl, že ho obvinění, která byla proti někdejšímu šéfovi policie vznesena, překvapila.

Velmi silně se naproti tomu v případu angažuje slovenská opozice. Zprávu o Lučanského úmrtí uveřejnila jako první někdejší ministryně vnitra Denisa Saková. Dlouholetá politička Smeru bývalou vládní stranu opustila loni a stala jednou z tváří nového uskupení Hlas vedeného někdejším premiérem Peterem Pellegrinim.

Ještě emotivněji reagoval další bývalý premiér a předseda strany Smer Robert Fico. „Kdyby se to, co se stalo generálu Lučanskému, stalo jakémukoli Romovi, černochovi nebo novinářovi bez jakýchkoli zásluh, celé Slovensko a EU by byly na nohách a Sorosovi otroci by volali do zbraně,“ napsal na Facebooku.

Podle jeho názoru se někdejší policejní šéf stal „první obětí politických represí Matovičova polofašistického režimu“.