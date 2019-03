Když Boeingu 737 Max přestane fungovat senzor, zamíří špičkou k zemi. Nový alarm bude varovat piloty

Seattle (USA) Americký výrobce letadel Boeing umístí do svých strojů 737 MAX v reakci na dvě nedávné nehody nové bezpečnostní zařízení. Napsal to ve čtvrtek list Financial Times, podle něhož půjde o varovné světlo upozorňující piloty na nefunkčnost klíčových senzorů. Řada států minulý týden zakázala přelety těchto strojů nad svým územím a firma čelí podezření, že za nehodami jsou vadná čidla a chyby softwaru.

Ekonomický list s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsal, že nové zařízení bude monitorovat chod čidel, která hlídají přesný směr špičky letounu. Alarm se spustí ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že jeden ze senzorů nefunguje. Firma se k informacím dosud nevyjádřila.



Právě špatná činnost čidel, která vedla k tomu, že stroj začal automaticky klesat a piloti nad ním nedokázali včas přebrat kontrolu, je považována za možnou příčinu havárie letounu Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines, kterou předminulý týden nepřežil nikdo ze 157 lidí na palubě. Stejný typ letadla se zřítil loni v říjnu.