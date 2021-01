Kebab Berija či Chruščov se sýrem? Spor o Stalinův kebab opět odhalil obtížný vztah Rusů k minulosti

Moskva Rusko vstoupilo do nového roku absurdní událostí. Majitel Stalinova bistra v Moskvě byl vystaven tlaku represivních orgánů. Jeho podnik s kníratým diktátorem na vývěsce fungoval pouhý den. Pak přišla policie a bistro zavřela.

Podnik s názvem Stalin Doner na severu ruské metropole měl v logu hned nad dveřmi velký portrét komunistického vůdce. Maso krájel a zákazníky obsluhoval muž oblečený do uniformy obávané tajné služby NKVD, která stála za krvavým terorem stalinského režimu.



Jednotlivá jídla nesla jména komunistických předáků. Stalinův kebab měl dvojitou porci masa, ostřejší kebab nesl jméno architekta strachu Beriji a Chruščovova pochoutka byla se sýrem navíc.

To bylo i na soudobé Rusko moc. Na bistro si veřejně stěžoval Valerij Fedějev, šéf ke Kremlu loajální Rady pro lidská práva. Nesouhlas s podnikem vyjádřila i organizace Memorial dokumentující politické represe sovětského režimu, kterou ruská vláda umístila na dehonestující seznam zahraničních agentů.

Za existenci bistra naopak hlasitě bojoval známý ruský spisovatel a předseda mimoparlamentní konzervativně-národovecké strany Za pravdu Zachar Prilepin.

Stalinovo bistro skončilo pro Rusko typickým způsobem. Jak sdělil médiím majitel podniku Stanislav Voltman, policie si vynutila zavření bistra a odstranění Stalinova portrétu. Podle oficiálního prohlášení úřadů kebabárna neměla v pořádku dokumenty k provozu.

Přitažlivá značka

Třicet let od rozpadu Sovětského svazu Rusko stále neví, jak se od Stalina oprostit. Okolo sovětského vůdce Kreml nevytvořil kult. Stala se z něho paradoxně přitažlivá značka, která prodává. Skoro jako Che Guevara na tričku.

„Stalin je nepochybně přitažlivá obchodní značka. Stačí se podívat, kolik se prodává v Rusku triček, hrníčků nebo sošek se Stalinem a s tématikou jeho vlády,“ říká pro LN Vladislav Šurigyn, ruský vojenský expert a člen ultrakonzervativního think tanku Izborský klub.

Expert spřízněný se stranou Za pravdu se domnívá, že majitel bistra zvolil záměrně stalinistickou stylizaci, aby vyvolal rozruch. „Na celé záležitosti se mi nelíbí víc to, že policie podnik svévolně zavřela. Vidím v tom politiku a to je špatně,“ vysvětluje Šurigyn.

Shodného názoru je i ředitel sociologické agentury Levada Center Lev Gudkov. Jak upozorňuje, podobné vášně jako Stalinovo bistro před 12 lety vyvolala restaurace Antisovětskaja (Protisovětská). Název tehdy pobouřil některé válečné veterány.



Gudkov si myslí, že Stalin je dobrým lákadlem, což se projevuje vytvářením až fantaskních legend o sovětském vůdci. „O Stalinovi tak vyšlo mnoho brakových románů. Velká ruská knižní nakladatelství vydávají hromady takových knih, protože je po nich poptávka,“ vysvětluje sociolog pro LN.

‚Hvězdné války soudruha Stalina‘

V ruských knihkupectvích lze proto narazit dokonce na takové bizarní knihy jako Hvězdné války soudruha Stalina či Stalin cestovatel časem, vůdce tankistů z budoucnosti.



Sociolog podotýká, že vřelý postoj Rusů k sovětskému vůdci, který s přehledem vévodí žebříčku nejvlivnějších historických osobností, má hmatatelný základ.

„Stalin je považován za strůjce vítězství v druhé světové válce. To dává Rusům pocit morální nadřazenosti. Je vnímán jako efektivní manažer, který pozvedl zemi z chudoby. Je to samozřejmě mytologie, ale odráží všechny národní ruské komplexy, včetně lítosti nad rozpadem Sovětského svazu. A současně je to určité otupění a neschopnost racionálního přístupu k minulosti,“ říká Gudkov.

Šéf sociologické agentury podotýká, že vztah Rusů ke Stalinovi se výrazně měnil v čase. Těsně po rozpadu Sovětského svazu převládal ke Stalinovi výrazně negativní postoj. Změna nastala s příchodem Vladimira Putina do Kremlu.

„Když přišel Putin k moci, začala tichá restalinizace, která vyvrcholila v roce 2012. Od té doby se kladný pohled na Stalina výrazně nemění,“ říká Gudkov.

Šurigyn podotýká, že Stalin je nedílnou součástí ruské společnosti. „Stalin zemřel bezmála před 70 lety. Je až úsměvné, že dnes někdo straší Stalinem, Berijou nebo gulagem. Nic z toho není zapomenuto. Má rodina také poznala stalinské represe. Můj děda byl ve vězení, po propuštění bojoval za Sovětský svaz a ve válce padl,“ dodává.