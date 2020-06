Švédská vláda se ‚vykašlala‘ na virus, lidem dala volnost. Opozice je žene k odpovědnosti

Stockholm Švédsko plánuje ustanovit nezávislou komisi, která prozkoumá postup vlády v boji s koronavirovou krizí. Vyhodnoceno má mít do nadcházejících voleb.

Dokončení studie je v plánu na první čtvrtletí roku 2022, vyplývá z vyjádření několika předsedů vládních stran. Volby pak nastanou v září téhož roku, informuje server The Local.se.



O sestavení komise, která přezkoumá vládní rozhodnutí, se ministerský předseda Stefan Löfven poprvé zmínil v květnu. Stalo se tomu tak po tlaku opozice, která naléhala, aby byla komise zřízena do začátku léta.

Komise se zaměří na to, jak vláda zvládla situaci ohledně koronavirové pandemie, kdy oproti ostatním státům zvolila postup opačný a nezavedla přísné restrikce. Švédové se tak například nemuseli podrobovat karanténě poté, co přijeli ze zahraničí.

Rovněž testování na covid-19 nefungovalo úplně ideálně a často vázlo. Otestovaných obyvatel bylo výrazně méně než v mnoha jiných evropských státech. Během června se ale zdvojnásobil a dosáhl počtu více než 61 tisíc testů týdně.

Další oblastí, kterou mnozí chtějí vyhodnotit, je péče o seniory. V tomto odvětví chyběly ochranné pomůcky a také téměř neexistovala osvěta personálu v tom, jak je správně používat.

Politická odpovědnost a manuál pro příště

„Vláda udělala jedinou rozumnou věc. Několik stran požadovalo, aby bylo jasno před volbami,“ řekl vůdce Umírněné strany (Moderate party) Ulf Kristersson k ustanovení komise.

Uvedl také, že je důležité, aby komise zprávu předložila co nejdříve to bude možné, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je politická odpovědnost a tou druhou je pak možnost se poučit z případných chyb a neopakovat je.

Švédsko oznámilo více než pět tisíc úmrtí na covid-19. V porovnání s dalšími skandinávskými zeměmi je toto číslo mnohem vyšší.

Úřady včetně nejvyšších politických špiček opakovaně některé chyby již přiznaly. Švédsko podle nich selhalo v ochraně starších osob, přičemž i testování se ukázalo jako problematičtější, než se očekávalo, kvůli obtížím při koordinaci zdrojů a personálu. Naopak, co se týče nezavedení celospolečenské karantény, si úřady stojí za svém.

Od začátku koronavirové krize v zemi panuje všeobecný politický konsenzus ohledně přístupu k situaci.

Švédské úřady nechaly na odpovědnosti občanů, aby dodržovali doporučení ohledně odstupů a hygienických pravidel. Otevřeny zůstaly základní školy, kavárny, restaurace i obchody. Švédský úřad veřejného zdraví usoudil, že tento přístup je dlouhodobě udržitelný, a odmítl krátkodobější přísné restrikce, které považoval za nepříliš účinné v poměru k jejich dopadu na společnost jako celek.



V posledních týdnech však došlo k politickým výpadům, kdy konzervativní strana Umírněných kritizují vládu za nedostatek vedení a levice říká, že zanedbání péče o seniory souvisí s desetiletím škrtů.